هبة هجرس من الأمم المتحدة: مصر نموذج رائد في دعم المرأة صاحبة الإعاقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلس القومي للمرأة، مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، في فعاليات اجتماعات الأمم المتحدة الـ65 حول أوضاع المرأة التي تم تنظيمها تحت عنوان: «العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة والفعالة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة»، عبر تقنية «زوم» بمشاركة دول فنلندا والولايات المتحدة الأمريكية و بولندا وغواتيمالا وكينيا بالإضافة لمصر.

وأكدت الدكتورة هبة هجرس، أن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في ملف دمج المرأة ذات الإعاقة في الحياة السياسية، رغم التحديات التي تواجهها بإقرار دستور مصر 2014 لهذه الحقوق، وما تبعه من وجود غير مسبوق للمرأة ذات الإعاقة في عضوية البرلمان المصري عام 2015، وهو ما تكرر في الدورة البرلمانية الحالية، وذلك يعود لإرادة سياسية داعمة لحقوق المرأة ذات الإعاقة ومؤمنة بدورها في المجتمع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصبح مصر رائدة في دعم المشاركة السياسية للمرأة ذات الإعاقة.

وأضافت هجرس، أن المجلس القومي للمرأة من بين الهيئات والمجالس المتخصصة في العالم الأكثر دعما للنساء والفتيات ذات الإعاقة ودمجهم داخل المجتمع ودعمهم لمشاركة الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية، بالإضافة إلى دمجهم في هيكل تنظيمه وفي مجمل أنشطته وتخصيص إحدى لجان المجلس للدفاع عن حقوقهن وهي لجنة المرأة ذات الإعاقة، وكذلك تخصيص مقعد لسيدة أو فتاة ذات إعاقة بمجالس إدارات فروع المجلس بالمحافظات المختلفة.

وأشارت هبة هجرس، إلى أن الدستور المصري أعطى المرأة ذات الإعاقة طفرة في المشاركة السياسية للمرأة ذات الإعاقة في المادة 180، مشيرة إلى أن المادة 244 خصصت نسبة مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن فئات أخرى. وجاءت التعديلات الدستورية عام 2019 لتجعل من تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان، حق دائم بدلا من دورة واحدة، لتدافع المرأة ذات الإعاقة عن حقوقها ويعطى حصة للنساء لا تقل عن 25% من عدد المقاعد.

واختتمت هجرس، كلمتها بأن المجلس القومي للمرأة يسعى إلى العمل على توعية وتحفيز الفتيات والنساء ذوات الإعاقة على المشاركة السياسية، وإطلاق حملات توعية وتنظيم لقاءات متتابعة لهذا الغرض من خلال شرح خطوات وإجراءات التصويت لتسهيل إدلاء النساء والفتيات من ذوات الإعاقة بأصواتهن.