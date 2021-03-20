القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قد تقع ربات البيوت في مشكلة أثناء تحضير شرائح البانيه، وهي تفكك الطبقة الخارجية لقطع البانيه وانفصال طبقة البقسماط، لذلك نقدم لكِ وصفة سحرية تساعد على تماسك البانيه في البقسماط، كما جاءت على قناة «سي بي سي سفرة».

التتبيل الخاطىء

ووفق البرنامج، فإن إهمال أي مرحلة من مراحل تتبيل شرائح صدور الدجاج البانيه، قد يعمل على فك طبقة التغليف الخارجية للبقسماط من اللحم نفسه، لهذا يجب الالتزام بتفاصيل التتبيل للحفاظ على قرمشة الطبقة الخارجية وثابتها.

وتنقسم مرحلة تتبيل البانيه لعدة مراحل تبدأ بخليط الزبادي والتوابل والبصل المفروم وهي التتبيلة السائلة التي تحافظ على تتطرية لحم البانيه، وتشربه بمذاق التتبيلة، كما تساعد على لصق التتبيلة الخارجية باللحم نفسه.

ثم تأتي مرحلة التغليف وهي رفع البانيه من التتبيلة، ثم وضعه في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط وهنا يجب الضغط الجيد على البانيه داخل البقسماط حتى يتشبع به ثم ترك البانيه في الثلاجة حتى يرتاح وتلتصق التتبيلة.

التقليب الزائد

وتوخي الحذر عند تسوية البانيه، وتجنبي التقليب المستمر خلال قليه داخل الزيت، حيث يجب أن يكون ساخنا، لأن التقليب الزائد في الزيت يحرك القشرة الخارجية ويفتتها وهو ما يفصلها بسهولة.

تداخل البانيه

وبعد تمام تسوية البانيه، يجب ترك كل شريحة تأخذ مساحتها في الطبق حتى لا تعطي فرصة للتغليفة الخارجية أن تتحرك وتتفكك مع زيادة الحركة والضغط الشرائح على بعضها.