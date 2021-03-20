6 أمور تحدث لجسمك إذا تناولت الشاي الأسود يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

من بين جميع المشروبات، يحتل الشاي الأسود مكانة خاصة عند المصريين، أصبح مرتبطًا بـ"مزاج" الناس في مختلف المحافظات، ولا يكاد يخلو بيت منه، لكن هل سألت يوما ماذا يحدث لجسمك عن تناوله يوميا؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقا لـ"برايد سايد".

1- يخفض ضغط الدم:

تشير التقديرات إلى أن 26٪ من سكان العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن يؤدي ذلك إلى بعض المشكلات الخطيرة، وتُظهر الدراسات أن تناول الشاي الأسود بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تقليل ذلك.

2- خفض مستوى الكوليسترول:

يعاني واحد من كل ثلاثة بالغين من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لكن الرجال بشكل عام أكثر عرضة للإصابة به من النساء.

واكتشف الباحثون أن تضمين الشاي الأسود في نظامك الغذائي يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول بكمية كبيرة.

3- يمكنه محاربة التسوس:

يمكن أن يوفر الشاي بشكل عام العديد من الفوائد لصحة الفم بشكل عام، لكن وجد أن الشاي الأسود، على وجه الخصوص يحتوي على مركبات تقتل البكتيريا المسؤولة عن التسبب في تسوس الأسنان.

4- قد يساعد في الوقاية من مرض السكري:

وجد أن استهلاك الشاي الأسود يمكن أن يقلل من كمية السكر في الدم، وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بهذا المرض.

5- قد يسبب الصداع أيضا:

يمكن أن يكون لتناول كميات كبيرة من الشاي الأسود كل يوم آثار جانبية، مثل الصداع والصداع نصفي والعصبية، كل ذلك بسبب محتواه العالي من الكافيين.

6- القلق وصعوبة النوم:

وفي حين أنه قد يمنحك دفعة من الطاقة، فإن الإفراط في تناول الكافيين من الشاي الأسود يمكن أن يساهم في زيادة مستويات القلق والتوتر لديك، وقد يؤدي أيضًا إلى تعطيل دورة نومك والتأثير على قدرتك على النوم.