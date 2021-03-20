محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحتفل العالم العربي بعيد الأم، في الحادي والعشرين من شهر مارس من كل عام، في أجواء لم نعتد عليها كثيرا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي إطار الاستعداد لهذه المناسبة، يستعرض "الخليج 365" أغرب تقاليد الاحتفال بعيد الأم حول العالم، وفقا لموقع "serenataflowers".

رسم الأم في اليابان

في اليابان، يحتفل الأبناء بأمهاتهم، عن طريق رسمهم، وعرض الرسومات بمعرض يقام يوم الأحد الثاني من شهر مايو، إضافة إلى طهي الأطعمة المفضلة للأم، وتقديم الهدايا مثل القرنفل الأحمر أو المناديل، أو حقائب اليد.

ربط الأم في يوغوسلافيا

إحدى الدول الأوروبية تحتفل بعيد الأم بطريقة غريبة للغاية، ففي شهر ديسمبر، يدخل الأطفال في هذا اليوم غرفة نوم والديهم، ويربطون الأم، ويشترطون عليها إعطائهم هدايا لإطلاق سراحها، كطريقة للمزح معها.

حفل ضخم وتوزيع هدايا في باكستان

الدولة الآسيوية تحتفل بعيد الأم عن طريق إقامة حفل ضخم، تنقله القنوات التليفزيونية، مع تقديم فقرات غنائية، وتكريم الأم المثالية وإعطائها هدية، بينما الشخص الذي فقد والدته يصلي من أجلها.

رحلة صغيرة للأم في السويد

في الأحد الأخير من شهر مايو، تحتفل السويد بعيد الأم، عن طريق اصطحاب الأم لرحلة صغيرة، وتناول الأم لوجبة الإفطار على السرير بإعداد الأبناء، إضافة إلى عزومة عشاء في مطعمها المفضل مع إهدائها باقات زهور.

استرخاء للأم في الهند

في الأسبوع الثاني من شهر مايو، تحتفل الهند بعيد الأم عن طريق تقديم الأبناء الشكر لأمهاتهم على ما قامت به على مدار العام، ثم يُطلب من الأم الاسترخاء والراحة والابتعاد عن المطبخ على مدار هذا اليوم، مع تقديم الهدايا مثل الزهور.