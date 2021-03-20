لا انخفاض في مؤشر الإصابات.. متى نستطيع هزيمة كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، اليوم الجمعة، أنه ليس من الملاحظ أي انخفاض في أعداد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه من غير المرجح التغلب على الوباء قبل نهاية العام الجاري.

وقالت فوينوفيتش لوكالة "سبوتنيك": "إذا نظرنا إلى الوضع الحالي الآن، لا يزال بإمكاننا رؤية أننا لا نشهد انخفاضًا عالميًا، بل، وكما هو الحال في أوروبا، زيادة في عدد الحالات".

ووفقا لها فإنه من المهم جدًا هزيمة الفيروس الذي أودى بالفعل بملايين الأشخاص حول العالم، مؤكدة أنه من غير المرجح أن نكون قادرين على التغلب عليه بصورة كاملة قبل نهاية هذا العام، لكن في وسعنا الحد من حالات الإصابة والوفاة".

وأضافت: "قرار إنهاء (حالات طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي) يعتمد على الوضع، ولسوء الحظ، نرى الأعداد (في تزايد)، لذا لا ينبغي وضع افتراضات."

وصرح رئيس الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغي، يوم أمس الخميس، بأنه "للأسبوع الثالث على التوالي، توجد زيادة في عدد حالات الإصابة، حيث تم تسجيل 1.2 مليون حالة خلال الأسبوع الماضي وحده. والفيروس ما زال موجودًا، وعندما يخف الضغط عليه، ستعود الزيادة في عدد الحالات، وعلى وجه الخصوص مع التفشي السريع للخيارات الجديدة".

الجدير بالذكر أنه في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان، في الجزء الأوسط من البلاد (مقاطعة هوبي). فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" جائحة في الـ11 من آذار/ مارس 2020.