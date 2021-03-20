رخيصة ومميزة.. 10 هدايا بأقل من 100 جنيه لعيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع الاحتفال بعيد الأم، يجد كل منا نفسه في حيرة شديدة لاختيار الهدية المناسبة لتقديمها لوالدته، في محاولة لإسعادها، ولكن في بعض الأحيان قد لا نستطيع شراء هدية قيمة نظرًا لغلاء الأسعار.

الخليج 365 يستعرض بعض الهدايا الرخيصة والمميزة التي يمكن تقديمها في عيد الأم، وفي نفس الوقت لا تتجاوز 100 جنيه.

بوكيه ورد

بلا شك كل سيدة تحب الورود، وبالتالي يمكنك تقديم هدية مميزة لوالدتك عبارة عن بوكيه زهور مناسب، مع قطعة من الشوكولاتة، في هدية مميزة لن تتخطى 100 جنيه.

محفظة "بوك"

هدية تمتلكها معظم الأمهات، وهي المحفظة أو "البوك" كما يطلق عليها، يمكنك شراء هذه الهدية لوالدتك، وتختار شكل ولون تحبه وتفضله، في هدية رائعة لن تكلفك أكثر من 100 جنيه.

حجاب مميز

هدية أيضا رخيصة الثمن، لكن تحتاجها الأمهات خاصة المحجبات، وهي الحجاب أو "الإيشارب"، يمكنك شراءه حسب سن ورغبة الأم، وهو هدية متوفرة في العديد من المحلات بأسعار مناسبة لن تتخطى 100 جنيه.

كعكة تحبها

إذا كنت تريد مفاجئة والدتك بهدية بسيطة، فبكل تأكيد يمكنك صنع كعكة تحبها احتفالا بهذا اليوم المميز بالنسبة للأمهات، ولن يكلفك ذلك الأمر أكثر 100 جنيه.

صواني أو طاسات ألومنيوم

كل أم تحتاج إلى العديد من الأشياء في المطبخ، لعل أبرزها صواني أو طاسات ألومنيوم، ويمكنك شراء هذه الهدية للأم إذا كانت تحتاجها، خاصة أنها تبدأ من 80 جنيها فقط.

مج مميز

يمكنك شراء هدية مميزة تظل مع الأم كذكرى، وهي مج مميز مدون عليه عبارات مثل Happy Mother's Day، أو مطبوع عليه اسمها، في هدية لن تكلفك أكثر من 100 جنيه.

شموع معطرة

يمكنك شراء هدية بسيطة ولكنها رائعة للغاية تحبها العديد من الأمهات، وهي الشموع المعطرة، ستقدمها تعبيرا عن حبك لها، كما أن أسعار بعضها في متناول اليد ما بين 50-80 جنيها فقط.

حافظة طعام

يمكن أيضا شراء حافظة طعام لوالدتك في عيد الأم، خاصة أنها تحتاجها في منزلها، ويتراوح سعرها ما بين 80 إلى 90 جنيهًا.

كنكة قهوة بالكهرباء

العديد من الأمهات يحببن شرب القهوة، بالتالي يمكنك شراء كنكة قهوة بالكهرباء في عيد الأم، لعمل 3 أكواب قهوة، بـ90 جنيها فقط.

بورتفيه "شنطة صغيرة"

هدية بسيطة ومميزة ورخيصة أيضا يمكنك شراءها في عيد الأم، وهي بورتفيه، ويتراوح سعر البعض منها ما بين من 80 إلى 100 جنيه.