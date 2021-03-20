خطيبي «فايزر» وأنا «أسترانزيكا».. سعودية تسأل هل يجوز الزواج مع اختلاف لقاح كورونا؟ 

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في واقعة غريبة من نوعها، توجهت فتاة بسؤال غريب لوزارة الصحة السعودية، تتسائل خلاله عن جواز استكمال علاقتها بخطيبها بعد تلقيه لقاح مختلف لكورونا عن النوع التي حصلته هي عليه، حيث تعاطى لقاح من نوع «فايزر»، فيما حصلت هى على لقاح «أسترانزيكا»، وسط تخوفها على مصير علاقتها به بسبب لقاح فيروس كورونا.

سؤال الفتاة المثير للجدل لوزارة الصحة السعودية

وجاء نص سؤال الفتاة لوزارة الصحة السعودية: «لو سمحت أنا حاطة لقاح أكسفورد.. خطيبي أخذ لقاح فايزر، وانتشر كلام مفاده إنه ما يصلح تتزوجون، وخوفوني كثير، هل الكلام هذا صحيح أم إشاعة؟»، وذلك بحسب ما ذكره صحيفة «سبق» الصادر من المملكة العربية السعودية.

وردت وزارة الصحة على التساؤل، قائلة: ‏‎«غير صحيح، ولا توجد توصيات علمية بذلك، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية».

وانتشرهذا السؤال الغريب، وسط تفاعل كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على هذا التساؤل غير التقليدي، الذي آثار موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، ومن أبرز التعليقات: «هذا أغرب تساؤل حول فيروس كورونا منذ انتشاره»، و«السؤال مضحك جدا».

أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد

وفيما يلي أعراض فيروس كورونا المستجد، بحسب ماأعلنه الموقع الرسمي الخاص بمنظمة الصحة العالمية who.

- فقدان حاسة الشم.

- ألم الحلق.

- ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم.

- الإسهال.

- الإرهاق.

- الصداع.

- احتقان الأنف.

- التهاب الملتحمة، وهى غشاء بسيط في بطن الجفن يصاب بإلتهابات، مما يترتب عليه احمرار العين.

- السعال الجاف.

- الآلام المستمرة في سائر الجسد.

- ظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

كيفية انتقال عدوي فيروس كورونا بين البشر

وشددت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية على ضرورة الإلتزام بالاجراءات الاحترازية، من بينها ارتداء الكمامات الطبية وغسل اليدين بالماء والصابون.