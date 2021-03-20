قبل بدء امتحانات النقل.. «أمهات مصر» لأولياء الأمور: هيئوا المناخ المناسب لأبنائكم 

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن نهاية شهر مارس الجاري، ستشهد امتحانات الطلاب، بداية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الثاني الإعدادي، وذلك بنظام الأسئلة المجمعة متعددة التخصصات.

وأضافت عبير، في بيان لها، أن على أولياء أمور الطلاب تهيئة المناخ المناسب لأبنائهم للاستعداد للامتحانات والمذاكرة، مناشدة الجميع بالتركيز الجيد لهذه الامتحانات، لأنها بديل عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وكذلك تشجيع الطلاب على الاجتهاد والبعد عن أي أمور تشغل تركيزهم عن الامتحانات والاستعداد لها.

الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم تعقد 3 امتحانات شهرية للصفوف من الرابع الإبتدائي وحتى الثاني الإعدادي، بديلاً عن امتحان الفصل الدراسي الثاني، على أن يكون الامتحان بنظام الأسئلة المجمعة متعددة التخصصات، حيث يعقد اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين، الموافق 29 مارس، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق 31 مارس.

كما تعقد اختبارات شهر مارس لطلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق 29 مارس، واختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء 30 مارس الجاري.

على أن تعقد اختبارات أخرى للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي نهاية شهري أبريل ومايو، بدلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.