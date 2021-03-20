المغربية مريم حسين تتضامن مع والدة حلا الترك: أمي ستتكفل بالمبلغ مثار الخلاف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل قرابة اليومين ثارت موجة غضب ضد الفنانة الشابة حلا الترك، لما فعلته بحق والدتها الفنانة الكويتية منى السابر، بعدما قضت المحكمة بحبسها لمدة عام بسبب أخذها مبلغ مالي 200 ألف دينار بحريني منها، ولم تردها إليها.

وتضامنت الفنانة المغربية مريم حسين، بجانب الفنانة الكويتية منى السابر، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متحدثة عن أن «الجنة تحت أقدام الأمهات»، وظهرت في الفيديو بجانب والدتها، التي تحدثت أن تأخذ أيضًا منها أموالًا ولن تحسبها فهي أعطتتها «روحها».

وشنت الفنانة مريم حسين، هجوما على القاضي والمحكمة التي اتخذت القرار «أنا أوقف ماما في المحكمة.. وكيف لهذا القاضي يحكم بسنة سجن على أم.. وأنت عارف أن الجنة تحت الأمهات»، ووصفت «حلا»: «مش بنية» وكثير عليها صفة «بنت أصل» لأنها بلا رضا أمها «لا تسوى شيئا».

ووجهت الفنانة المغربية رسالة إلى الأم منى السابر، بأنها حاولت أن تجد رقمها وتتواصل معها بشكل مباشر لم أتلق رد وأضافت: «أنا أتكفل أو والدتي تتكفل بكل شيء سواء كان المبلغ 200 ألف أو 300 ألف، أو أي شي، أمي تتكفل بالمصاريف لكي لا تدخلي السجن».

حبس منى السابر بسبب ابنتها

وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بحبس الفنانة الكويتية منى السابر، بعدما اتهمتها ابنتها حلا الترك، بأخذ مبلغ 200 ألف دينار بحريني منها، ولم تردها إليها.

وظهرت الأم «منى» في مقطع فيديو وهي في حالة انهيار تام، قائلة: «كنت بتمنى على بنتي توقف وقفة حق، وبقولها شكرا حلا على الهدية اللي أهديتيني إياها بعيد الأم، وبكرة بس بتتزوجي وبصير عندك ولاد بتعرفي شو قيمة الأم، بقولك يا حلا شكرا كتير».

وتابعت منى السابر في مقطع الفيديو: «طبعا أنا صدر حكم أول واستأنفت، واليوم صدر نفس الحكم في الاستئناف، ما تغير ولا شي من الحكم، وطبعا بدو وقت هلق لحتى لنقدم للمحكمة أحكام بديلة لأنه أنا حاضنة وأنا عندي ولد، لأن الحكم صدر سنة نفس الحكم الأولاني مع التنفيذ وهناخد إجراءات تاخد وقت».