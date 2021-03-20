أسرار في حياة إلهام شاهين: «أكتر واحد حبني في حياتي حاول يشوهني بمية نار»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن العديد من الأسرار في حياتها الشخصية وزواجها، وذلك خلال لقائها الإعلامي في برنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني المذاع على قناة «DMC».

وكشفت الفنانة إلهام شاهين خلال لقائها في البرنامج عن السبب وراء إبقاء زواجها في رجل الأعمال اللبناني عزت قدورة سرًا، بسبب طلبه منها ذلك حتى ينتهى من زواج ابنته، ويعلن زواجهما في الإعلام والصحف، وكان أيضًا فرق العمر بينهما 20 عامًا.

وتابعت «إلهام» أن العصمة كانت في يديها، وأن سبب وراء الانفصال هو أنه لم يف بوعده في إعلان الزواج رغم أن جميع من حولهما من أصدقائهما يعلمان بالزواج، لكنه كان يخشى من إذاعة ذلك في الإعلام والصحف، «العصمة كانت في إيدي وأنا اللي عملت ورق الطلاق وطلب مني أن نرجع تاني نتجوز وتبقى العصمة في إيده وهو يطلقني، موضوع تافه جدا هتفرق معاك إيه أن أنا اللي عملت ورق الطلاق».

وذكرت بعد ذلك أنه أجر شخصا يشوه وجهها بماء نار، موضحة «سامحته.. وهو قعد يقولي مش أنا ومقدرش أقول مين اللي عمل كدا.. يمكن حد من عيلته.. بس قولتله سامحتك.. ولو كنت وافقت على طلبه ورجعنا والعصمة بقت في إيديه مكنش طلقني».

وأكدت إلهام شاهين أن زوجها الثاني أكثر شخص أحبها في حياتها، وكان رومانسيا جدا ووافق على أن تكون العصمة في يديها، «كان حنون جدًا».

وتحدثت بعد ذلك أنها لم تتزوج من بعد آخر زواج لها، وهي فترة طالت لـ24 سنة: «الرجالة بتخاف مني، وأنا اتعودت أعيش كده وأنا ست قوية وأواجه ومش بافوت، وحبيت في فترة ولكن ماتجوزتش في السر».

وأوضحت أنها لم تشعر أبدا أنها كانت تريد بأن تعيش مثلها كأي سيدة مع رجل للنهاية، لافتة إلى أنها تحب أحد الأشخاص وكتبت اسمه بالحبر السري ورفضت الإفصاح عن اسمه: «علشانه هو مش علشاني أنا».