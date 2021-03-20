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متحف قصر النيل ينظم معرض «هن» لتسليط الضوء على إبداع السيدات

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القاهرة - سمر حسين - ماما

ينظم متحف قصر المنيل، غدا، معرضًا فنيًا تحت عنوان «هُن»، لتسليط الضوء على الأعمال الفنية لفنانات سيدات، وذلك بمناسبة عيد الأم.

وأوضح ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف، أن هذا المعرض تم تنظيمه بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة والفنون الاسلامية، ليعرض أكثر من 100 عمل فني عبارة عن لوحات فنية لفنانات سيدات فقط، مشيرا إلى أن المعرض سيستمر لمدة أسبوع حتى 27 مارس الجاري. 

وعلى هامش المعرض، سيتم تكريم بعض الأمهات العاملات بالوزارة في جميع التخصصات، تقديرًا لدورهن في العمل والمجتمع، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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