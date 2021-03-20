الامارات | بتهمة اغتصاب امرأة أمام أطفالها.. محكمة باكستانية تصدر حكماً بالإعدام على رجلين

شكرا لقرائتكم خبر عن بتهمة اغتصاب امرأة أمام أطفالها.. محكمة باكستانية تصدر حكماً بالإعدام على رجلين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة باكستانية حكماً بالإعدام على رجلين بسبب اغتصاب أمرأة، أمام أبنائها، وهي جريمة أثارت صدمة في البلاد واحتجاجات.

وقوبل صدور الحكم بالإشادة، إذ إن الإدانات في تهمة الاغتصاب نادرة الصدور في النظام القضائي الجنائي المعقد في باكستان.

وأصدرت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب القرار في مدينة لاهور شرق البلاد بعد محاكمة استمرت أكثر من ستة أشهر.

وذكرت شبكة «جيو نيوز» التلفزيونية أنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار عقوبة الإعدام في قضية اغتصاب جماعي.

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