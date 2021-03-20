20 مارس يوم السعادة: سر اختيار هذا التاريخ.. وكيف نصبح سعداء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحتفل العالم، السبت الموافق 20 مارس، باليوم العالمي للسعادة، لإلهام الناس جميعا حول العالم للاحتفال بالسعادة في يوم مخصص لها.

ولكن من أين جاءت الفكرة.. وما السر في اختيار هذا التاريخ؟.. هذا ما يستعرضه الخليج 365، وفقا لموقعي ndtv و indiatoday.

فكرة عمرها 10 أعوام

تعود فكرة تحديد يوم عالمي للسعادة، إلى الناشط والفيلسوف والمستشار الخاص للأمم المتحدة، جايمي ليان، من أجل الاحتفال بالسعادة على مستوى العالم، حيث جاء الفكرة قبل 10 سنوات من اليوم، وتحديدا عام 2011.

حملة ناجحة

حملة "ليان" أتت بثمارها بالفعل، بعدما نجح في الوصول لتحالف عالمي يضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وحصل على موافقة الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بان كي مون، لدعم مفهوم إنشاء يوم رسمي جديد للأمم المتحدة معروف باليوم الدولي للسعادة.

موعد اعتماده

اعتمدت الأمم المتحدة 20 مارس موعدا لـ"اليوم العالمي للسعادة"، بالإجماع من جانب جميع الدول الأعضاء، في 28 يونيو 2012.

سر اختيار 20 مارس

اختار جايمي ليان يوم 20 مارس للاحتفال باليوم العالمي السعادة، حيث يوافق يوم الاعتدال الربيعي، وهي ظاهرة عالمية تحدث حول العالم في الوقت نفسه، وبذلك سيشعر الجميع حول العالم بالشعور نفسه في نفس الوقت.

ما هو الاعتدال الربيعي؟

يحدث الاعتدال في اللحظة التي يمر فيها خط الاستواء للأرض من خلال مركز قرص الشمس، ويمثل نقطة النهاية في نصف الكرة الشمالي والنقطة الخريفية في نصف الكرة الجنوبي.

متى كان أول احتفال

تم الاحتفال بأول يوم دولي للسعادة في 20 مارس 2013.

ما هي أسعد دولة في العالم؟

طبقًا للتقرير السنوى الذي تصدره الأمم المتحدة، تتربع فنلندا على عرش أسعد دول العالم، كونها تعد الدولة الأفضل للمعيشة في العالم.

كيف تصبح سعيدا؟

العمل الجماعي في حالة الأزمات هو مفتاح السعادة، وفقًا للخبراء ، عندما نكون أكثر لطفًا يمكننا نشر السعادة، لكن البعض منا يعيش بمفرده، إليك الأشياء التي يمكن أن تجعلنا سعداء:

1- يمكننا محاولة إشراك أنفسنا في شيء نستمتع به.

2- يمكننا أيضًا أن نكتسب هواية وأن نتعلم شيئًا جديدًا.

3- القيام بأشياء لمساعدة شخص آخر يجعل الكثير منا سعداء بالتأكيد.

4- يمكنك التطوع في مجتمعك المحلي للعمل مع الأطفال أو الأشخاص الذين يحتاجون حقًا إلى المساعدة والتشجيع.

5- الابتسامة في كل وقت تجعل العالم مكانًا أفضل، وتجعلنا سعداء.

6- مشاركة الآخرين في أهمية السعادة بالبقاء بصحة جيدة، حيث تلعب مشاركة السعادة والصحة النفسية دورًا كبيرًا في حياتنا.

7- السر الحقيقي للسعادة يكمن في الاهتمام الحقيقي بكل تفاصيل الحياة اليومية.

8- أعظم سعادة يمكن أن تحصل عليها هي معرفة أنك لا تحتاج بالضرورة إلى السعادة.. (لا تنتظر السعادة كي تصبح سعيدا).

9- يجب أن تجد السعادة في الأشياء الصغيرة، مثل الأسرة.