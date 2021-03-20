كورونا اليوم: هرمون أنثوي يساعد في تحسين إصابة الرجال.. وفوائد هذا اللقاح تفوق مخاطره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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هرمون أنثوي قد يساعد في تحسين إصابة الرجال

يؤثر "كوفيد-19" بشكل غير متناسب على الرجال مقارنة بالنساء، ما يزيد من احتمال أن هرمونا مثل البروجسترون قد يحسّن النتائج السريرية لبعض الرجال في المستشفى، المصابين بهذا المرض.

ويدعم بحث جديد من Cedars-Sinai نُشر على الإنترنت في مجلة Chest هذه الفرضية، والبروجسترون هو هرمون أنثوي يفرزه المبيض خلال المرحلة البروجستيرونية أي في آخر أسبوعين من الدورة الشهرية للأنثى بعد الإباضة، ويتم كذلك تكوين البروجستيرون عند الجنسين في قشر الكظر، وفقا لروسيا اليوم.

دراسة تزعم الكشف عمّن هم أكثر عرضة للإصابة بـ"كوفيد-19" مرة ثانية

زعمت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما ممن تعافوا من "كوفيد-19"، لديهم فرصة أعلى بنسبة 50٪ للإصابة بعدوى ثانية في غضون ستة أشهر من مرضهم الأول.

وتوضح الدراسة الدانماركية التي نُشرت في مجلة لانسيت الطبية، أن الاحتمالات أفضل بكثير بالنسبة للأشخاص الأصغر سنا والأكثر صحة، لكنها ما تزال غير مؤكدة، وفقا لروسيا اليوم.

فوائد هذا اللقاح تفوق مخاطره

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، أن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد "آمن وفعال"، وذلك في ظل تعليق عدد من الدول استخدامه بسبب احتمالية ظهور جلطات دموية لدى متلقيه.

قالت إيمير كوك، المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية الأوروبية في مؤتمر صحفي حضرته رئيسة لجنة تقييم اللقاحات سابين ستراوس: "خبراؤنا وصولوا إلى استنتاج بأن لقاح "أسترازينيكا" آمن وفعّال ويحمي من فيروس كورونا"، وفقا لسبوتنيك.

هل يسبب كورونا الإصابة بالسكري؟

نبه باحثون إلى أن مرضى "كوفيد-19" والمتعافون منه قد يصابون بداء السكري، حتى إن لم يعانوا هذا الاضطراب الصحي قبل التقاط عدوى كورونا، وهو ما يثير مخاوف طبية إزاء تأثيرات طويلة الأمد للوباء.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن باحثين من مختلف دول العالم يقيمون قاعدة لبيانات من أصيبوا بمرض السكري، بعدما مرضوا بـ"كوفيد-19"، وفقا لـ"سكاي نيوز".