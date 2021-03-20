في عيد الأم.. أفضل العروض والخصومات للأجهزة والأدوات المنزلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

ينتظر الكثير من الأشخاص يوم 21 من شهر مارس في كل عام، للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها المحال والمتاجر والمواقع الإلكترونية، بمناسبة عيد الأم.

ويستعرض لكم "الخليج 365"، أفضل العروض والخصومات للأجهزة والأدوات المنزلية، وفقا لمواقع التسوق الإلكتروني الشهيرة، "جوميا"، و"سوق"، و"بي تك".

الغسالات

- غسالة ماركة توشيا 10 كيلو، لونها أبيض، بسعر 2,479 بدلا من 2,599 جنيها.

- غسالة ماركة توشيا 8 كيلو، لونها أبيض، بسعر 3,585 بدلا من 3,800 جنيه.

- غسالة هاف أوتوماتيك، ماركة تورنيدو، 7 كيلو، لونها أبيض، مزودة بموتورين، بسعر 1,949 بدلا من 2,100.

- غسالة فول أوتوماتيك، ماركة تورنيدو، 7 كيلو، لونها سيلفر، بسعر 5,349 بدلا من 7,500.

- غسالة زانوسي، 7 كيلو بالبخار، لونها سيلفر، بسعر 6,649 بدلا من 7,500.

- غسالة زانوسي أوتوماتيك 7 كيلو، لونها فضي، بسعر 6,399 بدلا من 6,999.

- غسالة فريش 5 كيلو، لونها أبيض، بسعر 1,528 بدلا من 1,900 جنيها.

- غسالة فريش 10 كيلو، لونها أبيض، بسعر 2,099 بدلا من 2,175 جنيها.

الثلاجات

- ثلاجة إلكتروستار ماچيستا 320 لتر، لونها سيلفر، بسعر 3,998 بدلا من 5,000.

- ثلاجة إلكتروستار بفريزر علوي، 12 قدم، بسعر 3,889 بدلا من 5,000 جنيها.

- ثلاجة ماركة Passap، بمُجمد علوي، 11 قدم، لونها فضي، بـ 3,949 بدلا من 4,100.

- ثلاجة ماركة Passap، 11 قدم، لونها أسود، بسعر 3,949 بدلا من 4,100.

- ثلاجة ديفروست، ماركة Unionaire، 16 قدم، لونها فضي غامق، بـ 4,690 بدلا من 6,000.

- ثلاجة 16 قدم، ماركة Unionaire، لونها قضي غامق، بـ 4,798 بدلا من 7,000.

- ثلاجة توشيبا نوفروست سعة 355 لتر، 2 باب، لونها ذهبي، بـ 6,199 بدلا من 6,299.

- ثلاجة نو فروست، ماركة توشيبا، 2 باب، 328 لتر، لونها فضي، بـ 5,799 بدلا من 5,999.

البوتاجازات

- بوتاجاز، ماركة Zanussi، 4 شعلات، لونه أسود، بسعر 3,399 بدلا من 3,800.

- بوتاجاز زانوسي تاستي ماكس، 5 شعلات، بـ 9,944 بدلا من 10,499.

- بوتاجاز ماركة White Point، من الستانلس ستيل مع شواية و مروحه بالفرن، 5 شعلة، بـ 3,220 بدلا من 3,230.

- بوتوجاز ماركة White Point، 5 شعلة، لونه سيلفر بسطح ستانلس، بسعر 3,899 بدلا من 3,999.

- بوتوجاز ماركة Unionaire، ستانليس ستيل، 4 شعلة، لونه أسود، بـ 1,748 بدلا من 2,200.

- بوتوجاز ستانلس ستيل، ماركة Unionaire، 4 شعلة، بـ 2,099 بدلا من 2,500.

- بوتوجاز ماركة Fresh، مقاس 60 سم ستانلس، لونه فضي في أسود، بسعر 2,655 بدلا من 2,700 جنيها.

- بوتوجاز فريش أمان كامل مزود بشاشة ديجتال، 2 مروحة، باب هيدروليك، لونه فضي، بـ 7,499 بدلا من 7,500.

الميكروويف

- ميكروويف ماركة Sharp، ستانلس ستيل، 43 لتر ، 1100 وات، لونه أبيض، بسعر 2,979 بدلا من 5,000 جنيه.

- ميكروويف ماركة Sharp، سعة 20 لتر ، 800 وات، لون سيلفر، بـ 2,122 بدلا من 2,399.

- ميكروويف ماركة LG، 25 لتر، لونه أسود، بسعر 3,075 بدلا من 4,200 جنيه.

- ميكروويف ماركة LG، لونه أسود، بـ 4,399 بدلا من 5,000.

- ميكروويف ماركة Zanussi، رقمي 30 لتر، لونه أسود، بسعر 2,849 بدلا من 3,200 جنيه.

- ميكروويف ماركة Zanussi، ديجيتال، 32 لتر، 700 وات، لونه أبيض، بـ 3,333 بدلا من 3,900 جنيه.

- ميكروويف ماركة Tornado، 36 لتر، 1000 وات، لونه سيلفر، بسعر 2,299 بدلا من 2,888 جنيه.

- ميكروويف بشواية، ماركة Tornado، 36 لتر، 1000 وات، لونه فضي، بـ 2,399 بدلا من 2,499 جنيه.

غسالات الصحون

- غسالة أطباق 15 فرد 8 برامج من بيكو Den48520Gb، مؤشر ضوئي ليد، أسود – 60 سم، بـ 7,999. بدلا من 8,270 جنيه.

- غسالة أطباق قائمة بذاتها من بوش Sms40E32Eu، 60 سم 12 فرد- أبيض، بـ 6,999 بدلا من 7,950 جنيه.

- بيكو غسالة صحون قائمة بذاتها معدن، فضي - DFN05410S، بـ 5,899 بدلا من 6,499 جنيه.

مكاوي كهربائية

- مكواة بخار من بلاك اند ديكر X1550-B5، 1600 وات – أحمر، بـ 333 بدلا من 459 جنيه.

- فيليبس مكواة إيزي توش بلس البخار، 1600 واط، GC514-46، بـ 1,596 بدلا من 1,699 جنيه.

- براون تيكس ستايل 3 مكواة بخار 1700 واط، ابيض/ارجواني - TS 320، بـ 475 بدلا من 899 جنيه.

مكنسة كهربائية

- مكنسة كهربائية عمودية لاسلكية 2 في 1، 14.4 فولت، 28.8 واط في الساعة من بلاك & ديكر SVA420B-B5، بـ 3,199 بدلا من 3,599 جنيه.

- مكنسة كهربائية من توشيبا VC-EA1800SE – أحمر وأسود، 1800 وات، بـ 1,599 بدلا من 1700 جنيه.

غلايات

- غلاية كهرباء 1.7 لتر من سوناي SH-3742 - فضي وأسود، بـ 325 بدلا من 449 جنيه.

- غلاية كهرباء ستانليس ستيل 1.7 لتر من تورنيدو EKD-H17BKE-SS – فضي، بـ 360 بدلا من 399 جنيه.

- غلاية مياه كهربائية من براون WK 300 مالتى كويك- أحمر،1.7 لتر، بـ 741 بدلا من 799 جنيه.

خلاطات

- براون خلاط سطح الطاولة - JB3010، أبيض، بـ 929 بدلا من 1,299 جنيه.

- خلاط يدوي 1000 وات من مولينكس DD2035EG- أحمر، بـ 1,329 بدلا من 1,799 جنيه.

- خلاط يدوي براون مالتي كويك 1، 450 وات Mq 120، بـ 795 بدلا من 931 جنيه.