للحفاظ على صحة الرئتين والتنفس بشكل أفضل.. تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتبر الرئتان عنصرا مصدرا رئيسيا للأكسجين الذي يغذي أجزاء الجسم، حيث يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل الجهاز التنفسي والرئة،

لذلك ينصح بتناول الأطعمة التي تساعدك على الاستنشاق وتنظيف الرئتين من البكتريا، والتي نستعرضها لكم بحسب ما جاء في موقع "food.ndtv".

- التفاح

يربط الباحثون وظيفة الرئة الجيدة بتناول كميات كبيرة من فيتاميني C و E وبيتا كاروتين، فضلا عن أنه غني بهذه العناصر المفيدة ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة رئتيك.

- البروكلي

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والكاروتينات وحمض الفوليك والمواد الكيميائية النباتية، التي تساهم في محاربة العناصر الضارة في الرئتين، فضلا عن احتوائه على مكون نشط يسمى L-sulforaphane، يساهم في التقليل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

- التوت

يعتبر التوت من أكثر أنواع الفواكه التي تساعد في الحفاظ على صحة رئتيك، والتنفس بشكل أفضل، لأنها غنية بمضادات الأكسدة و فيتامين سي الذي يساعد في محاربة الجذور الحرة الضارة بالخلايا.

- الفلفل الحار

يساعد الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار على تحفيز الإفرازات وحماية الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، لذا من الأفضل تناول الفلفل الحار الذي يعد أيضًا مصدرًا رائعًا للبيتا كاروتين، مايساهم في التقليل من أعراض الربو.

- الفراولة

مثل التوت من الفواكه التي تحتوي على مضادات للأكسدة، إذ فهي تساهم في حماية الرئة وتعزز من قوتها في مواجهة الأمراض التنفسية.

- الثوم

بسبب محتواه العالي من مركبات الفلافونويد، يساعد على إنتاج الجلوتاثيون، ما يعزز من سرعة التخلص من السموم والمواد المسرطنة، وبالتالي يجعل الرئتين والجهاز التنفسي أداء وظائفهم بشكل أفضل.

- الكركم

الكركم له خصائص مضادة للالتهابات، وذلك بفضل مركب الكركمين الموجود فيه، يساعد هذا في تخفيف التهاب الشعب الهوائية وضيق الصدر المصاحب للربو.

- الطماطم

تعد الطماطم من الأطعمة الغذائية بالليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة الكاروتينية التي تساعد في تحسين صحة الرئة، وفقا لموقع "health line".

وثبت أن استهلاك منتجات الطماطم يقلل من التهاب مجرى الهواء لدى الأشخاص المصابين بالربو، ويحسن وظائف الرئة لدى الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

- الشاي الأخضر

مشروب له تأثيرات رائعة على صحة الرئتين، يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وقد ثبت أنه يمنع التليف الرئوي، ما يجعلك تتنفس بشكل أفضل.

- الأسماك

تحتوي الأسماك بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الرئة، بما في ذلك الزنك والسيلينيوم وفيتامينات ب والنحاس.

وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من السيلينيوم والنحاس في الدم، يتمتعون بصحة رئة أكبر، مقارنةً بأولئك الذين لديهم مستويات أقل من هذه العناصر الغذائية.

-الزبادي

الزبادي غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والسيلينيوم، وهذه العناصر الغذائية تساعد في تعزيز وظائف الرئة والحماية من مخاطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

- العدس

كونه غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تساهم في دعم وظائف الرئة، مثل المغنيسيوم والحديد والنحاس والبوتاسيوم، فضلا أنه يحتوي على الألياف التي تساعد في الحماية من سرطان الرئة.