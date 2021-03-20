مكياج خليجي للمناسبات من شوق

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 مارس 2021 04:36 مساءً - تتمتع الفتاة الخليجية بملامح ذات جاذبية خاصة؛ إذ تتميز بالعيون الواسعة مع الملامح العربية المميزة والجاذبة للأنظار، ولأن طرق تطبيق صيحات المكياج للفتاة الخليجية تختلف وتشتهر بالعيون الثقيلة، فسوف نرصد لك اليوم أجمل إطلالات الممثلة الكويتية شوق، فاختاري منها ما يناسب مظهرك ومناسباتك.



مكياج العيون البني من شوق

شوق (الصورة من انستغرام)



قبل تطبيق المكياج البني الذي تشتهر به النساء الخليجيات، يجب عليك تنظيف بشرتك بالمنظف المناسب، ووضع قطرات من التونر مع تمريرها على بشرتك؛ للتأكد من غلق المسام، ثم تطبيق البرايمر المناسب مع التوزيع الدقيق؛ للحفاظ على ثبات المكياج، ثم استخدمي درجات اللون البني الداكنة في الجفن المتحرك والفاتحة على كامل العين مع اللون الأبيض أسفل الحواجب، واعتمدي الرموش الطويلة مع العدسات العسلية والبلاشر الترابي مع أحمر الشفاه البني للوك ناعم، أو تزيني بمكياج العينين اللامع باللون البني على الجفن المتحرك مع البني المُطفأ على كامل العين، وارسمي عينيك بالأيلاينر الأسود مع البلاشر وأحمر الشفاه باللون البني.

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شوق بمكياج العيون اللامع

شوق بمكياج العيون اللامع (الصورة من انستغرام)



لا بد أن تتقني الاختيار الصحيح لألوان ظلال العيون اللامعة، بحيث تكون ملائمة للون بشرتك؛ لتحصلي على اللوك المثالي في جميع مناسباتك، ومن وحي شوق يمكنك اختيار ظلال العينين البرونزي مع اللون الزهري في كامل العين، واستخدمي رموش العين الاصطناعية مع البلاشر البني وقلم الروج الفوشيا، وللوك أكثر تميزاً طبقي اللون الأسود في الجفن المتحرك مع الأبيض في مدمع العين والزهري في أسفل العين والحواجب للوك مميز، وأكملي مظهرك بأحمر الشفاه باللون الزهري اللامع والبلاشر الزهري.

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المكياج السموكي من شوق

المكياج السموكي من شوق (الصورة من انستغرام)



يُستخدم المكياج السموكي لإبراز شكل العين الصغيرة وإظهار جمالها، ولتطبّقيه بأسلوب شوق يمكنك استخدام اللون الأسود اللامع في الجفن المتحرك مع البني على كامل العين والأبيض أسفل الحواجب، وأكملي اللوك بالبلاشر وأحمر الشفاه باللون البني الناعم، وفي إطلالة أكثر بساطة طبقي اللون البني على كامل العين مع العدسات العسلية والرموش السوداء الاصطناعية، ثم استخدمي أحمر الشفاه باللون الأحمر البرغندي مع البلاشر الذهبي لخيار مميز.

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