عطور برائحة الفيتيفر ..لمسة انتعاش مميزة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 مارس 2021 04:36 مساءً - تزايد الطلب في الأعوام السابقة الأخيرة على عطور الفيتيفر، وذلك لرائحتها المميزة التي لا يمكن تقليدها، والفيتيفر هي عشبة تنمو في الهند تحتوي جذورها على زيت ذي رائحة مميزة تجمع ما بين الدفء والروائح الترابية والدخانية، ويتماشى بشكل مثالي مع الروائح الحمضية؛ لكونها تضيف الانتعاش والتوازن للرائحة، واليوم نعرفك على أبرز عطور الفيتيفر لتزيد من انتعاشك.



عطر إيترو فيتيفر Vetiver Etro

عطر إيترو فيتيفر



عطر Vetiver Etro هو عطر خشبي للرجال والنساء، يضم في مقدمة العطر رائحة المريمية والشيح والبرتقال المر والبرغموت، ويتكون قلب العطر من نجيل الهند وأشجار السرو وخشب الأرز، فيما تأتي قاعدته من العنبر والمسك لتمنحك رائحة منعشة ومميزة في إطلالاتك اليومية المختلفة.

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عطر فيتيفر إمبيريال Vetiver imperial

عطر فيتيفر إمبيريال



صُمِّمَ عطر فيتيفر إمبيريال من لو باليه دي بارفان ليُبرز الجوانب الطازجة والمتربة من الفيتيفر في الجزء العلوي، ويعزز مع المكونات الحارة من زيت الهيل والموز الطازج والجريب فروت، بينما في قلب العطر تفوح رائحته بمستخلص الفانيليا وخشب الصندل ليدوم حتى 6 ساعات برائحة العطر لإنعاش وتنشيط رائحتك طوال اليوم.

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عطر لونار فيتيفر Lunar vetiver

عطر لونار فيتيفر



عطر لونار فيتيفر للنساء من امورود هو عطر مركَّز يضم في مقدمة العطر رائحة الفلفل الوردي والبرغموت، ويجمعهما مع الفانيليا السوداء في قلب العطر، أما قاعدته فتحتوي على التبغ وحبوب التونكا ونجيل الهند، لتجعلك مبدعة ومتألقة مع روائحك المفضلة.

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عطر فيتيفر تونكا Vetiver Tonka

عطر فيتيفر تونكا



صُمِّمَ عطر فيتيفر تونكا من هيرمس ليناسب كلاً من الرجال والنساء، وهو من عائلة العطور الخشبية القبرصية، حيث يضم العطر نكهات زنبق الوادي والتبغ وفول التونكا وخشب الصندل ونجيل الهند مع الكراميل والشوكولاتة والبندق، ليمنحك رائحة عطرة وناعمة في مظهرك اليومي.

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عطر توم فورد جراي فيتيفر Tom Ford Grey Vetiver

عطر توم فورد جراي فيتيفر



يهيمن عطر توم فورد جراي فيتيفر برائحة نجيل الهند مع أجواء العطر مصحوباً برائحة الحمضيات والموالح وعَبَق الأخشاب العطرية، ويتاح في قنينة ناعمة من طراز توم فورد، وتنبعث منه رائحة زهرة البرتقال الطازجة الرقيقة ورائحة الجريب فروت ونبات المريمية الذي يجسد رائحة الغابات الدافئة لإضفاء طابع مميز، وفي منتصف العطر يضمُّ الزنجبيل الذي يبعث على الدفء والراحة ممزوجاً مع جوزة الطيب والحمضيات والتوابل المكثفة وعبق الأخشاب العطرية، وقاعدته تجمع بين العنبر وطحلب السنديان العطري ودفقات من الأخشاب العطرية، وهو مناسب جداً لمقابلات العمل أو الاحتفالات المختلفة.

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