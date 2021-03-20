كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 مارس 2021 04:36 مساءً - تُعد الفساتين الواسعة من الخيارات الرائجة بين الكثير من الفتيات، نظراً لسهولة الحركة بها، وإمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات اليومية، سواء الإطلالات الكاجوال أو السواريه.

ونظراً لما حققته تفاصيل الكشكش من رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، استعانت بها دور الأزياء العالمية في تصميم فساتين واسعة جذابة.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" موديلات فساتين واسعة بتفاصيل الكشكش، لإطلالة عملية وعصرية في ربيع وصيف 2021:



فستان واسع بتفاصيل الكشكش من Valentino

فستان واسع بتصميم الكشكش من Valentino



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم عصري وجذاب، بين موديلات فساتين واسعة بتفاصيل الكشكش، لاختيار موديل مميز يناسب السهرات أو المناسبات، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم العصري من ماركة Valentino .

وجاء تصميم هذا الفستان من قماش الشيفون، باللون البني الداكن، وهو مُصمماً من توب ذي أكمام طويلة وواسعة بتصميم الكشكش على الأساور والأكتاف والصدر، مع فتحة صدر على شكل حرف V، إضافة إلى رقبة عالية من الشيفون،

أما تنورة الفستان، فجاءت بتصميم واسع بتفاصيل الكشكش على الخصر وأسفل الساقين.

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فستان واسع بتفاصيل الكشكش من Maryling

فستان واسع بأكمام متوسطة الطول من Maryling



لإطلالة أنيقة تناسب الخروجات النهارية، قدمت ماركة هذا التصميم الأنيق والعملي في آن واحد، لفستان شيفون واسع بتفاصيل الكشكش، مُصمماً بألوان ربيعية مُبهجة.

وُصمم الفستان من توب بأزرار أمامية وأكمام بتصميم ثلاثة أرباع الكم، وياقة عريضة، مع جيوب كبيرة على الصدر، أما التنورة فجاءة واسعة وميدي بتصميم A line.

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فستان واسع بتفاصيل الكشكش من Zara

فستان قصير بأزرار أمامية من زارا



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر بساطة، يناسب خروجاتكِ النهارية، أو الخروج على شاطئ البحر، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم العصري من ماركة Zara، لفستان قصير ذي أكمام طويلة وواسعة، وياقة صغيرة.

وجاء الفستان بتصميم الكشكش على الخصر والأطراف، إضافة إلى أزرار أمامية تمتد بأناقة من ياقة التوب وحتى أطراف التنورة.

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فستان واسع بتفاصيل الكشكش من Milano Moda Graduate

فستان سهرة منفوش من Milano Moda Graduate



لإطلالة أكثر أنثوية وجاذبية بالفساتين الواسعة بتفاصيل الكشكش، قدمت ماركة Milano Moda Graduate مجموعة تصميمات أنيقة، أعجبنا منها هذا التصميم، لفستان سهرة منفوش باللون الأسود، مٌصمما من قماش التفته، من توب بدون أكمام جاء بحمالات رفيعة، مع فتحة صدر مربعة، أما التنورة فجاءت بتصميم منفوش، مع أطراف من التول بتصميم الكشكش.

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