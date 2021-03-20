هيفاء وهبي تعود الى الأزياء البراقة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 مارس 2021 04:36 مساءً - مع اقتراب ذكرى ميلادها وضمن أجواء المناسبة ارتدت النجمة المتألقة هيفاء وهبي زيين ميتاليكيين رائعين، فسحرت المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي، فما هما تلك الإطلالتين؟







هيفاء تنتعل جزمة فضية من الكسندر فوتييه

الإطلالة الأولى:



أطلت هيفاء وهبي في مصر بتنورة قصيرة بنفسجية ميتاليكية مزدانة بالكشاكش وتتميزالبلوزة بأكمام نصفية وبياقة على شكل سبعة من القماش البنفسجي المائل الى الوردي والميتاليكي. وقد رفعت شعرها من الأمام مع تمويج خصلاته. وانتعلت حذاء فضياً mirror من المصمم المبدع الكسندر فوتييه.

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هيفاء وهبي في مصر بتنورة قصيرة بنفسجية ميتاليكية مزدانة بالكشاكش



الإطلالة الثانية:



تمثلت بجمبسوت بنفسجي مائل الى اللون الليلكي من القماش الميتاليكي وارتدت صندلاً ذهبياً من المصمم سيرجيو روسي وهو مرصع بأحجار الكريستال المتوهجة. وتميز الجمبسوت بياقته المصنوعة من الكريب الأسود وأرخت النجمة شعرها المجعَّد بطراز بوهيمي أنيق فبدت ساحرة بهذا اللوك.

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جمبسوت بنفسجي مائل الى اللون الليلكي

جمبسوت بنفسجي مائل الى اللون الليلكي







من الأناقة البراقة الى الطراز الرياضي والعكس بالعكس



منذ انطلاقتها حرصت هيفاء وهبي على ارتداء القماش الميتاليكي إذ لديها الكثير من الإطلالات بفساتين وأزياء براقة ومنها فستان طويل أخضر براق ارتدته في نهاية العام فصبغت شعرها باللون البلاتيني تماشياً مع ستايل الفستان، ثم عادت وأكثرت من الظهور بإطلالات جاهزة تنتمي الى ماركة مرموقة ولكنها شبابية الروح ومنها ماركة vetement ويذكر ان غالية إطلالات هيفاء الجذابة والشبابية هي موقعة بإشراف إما محمد كريم أو خليل الزين الذي شكل مع النجمة ثنائياً رائعاً أنتجا الكثير من الإطلالات الايقونية للنجمة في عالم الموضة العربية.

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هيفاء ترتدي صندلاً من سيرجيو روسي



وهكذا انتقلت هيفاء مع مرور الوقت من الإطلالات المغرية الرسمية التي تليق بالسجادة الحمراء والحافلة بأزياء الكوتور الراقية الى لوكات شبابية بوهيمية أحياناً، الى أن عادت مؤخراً الى الإطلالات الميتاليكية التي رأيناها مع اقتراب ذكرى ميلادها فظهرت بهاتين الإطلالتين الميتاليكيتين .

ملاحظة:جميع الصور من حسابَي النجمة هيفاء وهبي

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