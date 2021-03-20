اكسسوارات رائعة لتقدميها في يوم الام

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 مارس 2021 04:36 مساءً - لمناسبة يوم الأم يكثر البحث عن هدية مناسبة تليق بست الحبايب وتعبّر عن امتناننا لعطاءاتها وتضحياتها. وتتنوّع الأفكار في اختيار الهدية التي نريد شراءها، فالبعض منا يبحث عن قطعة فاخرة من الذهب، والبعض الآخر يذهب لاختيار قطعة منزلية تحتاج إليها الأمهات، فيما نجد آخرين يبحثون عن إكسسوار عصرية يناسب ذوق كل أم.
ولعلّ ما قدّمته العلامات التجارية من مجموعات إكسسوارات لربيع وصيف 2021، أفضل خيار لهدية يوم الأم خاصة أن كل قطعة من قطع الإكسسوارات اتّسمت بتصميمها الفاخر ولونها المنعش والحيويّ.
ألوان الباستيل
دخلت لوحة ألوان الباستيل الهادئة إلى مجموعات إكسسوارات ربيع وصيف 2021، لتضيء إطلالاتك المقبلة وتضفي لمسة انتعاش وحيويّة عليها تناسب أجواء هذا الموسم.
تابعي المزيد: افضل أحذية للسفر موضة 2021
المسامير
زيّنت المسامير بعض إكسسوارات ربيع وصيف 2021 لا سيّما الأحذية التي تميّزت بتصميمها العصري والجريء. إذا كنت من الأمهات اللواتي يعشقن الإطلالات الفريدة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، فإن هذه الهدية مناسبة لك.
تابعي المزيد: اختاري هديتك في يوم الام من أحدث مجموعات حقائب ربيع 2021
اللؤلؤ الناعم
لم يعد حجر اللؤلؤ حكراً على المجوهرات فحسب، بل دخل في تصميم الإكسسوارات من الحقائب التي تزيّنت بهذا الحجر الناعم، إلى الأحذية والنظارات الشمسية. إذا كنت تبحثين عن إطلالة مفعمة بالأنوثة، فما عليك سوى اختيار إكسسوار مزيّن باللؤلؤ.
تابعي المزيد: موديلات أحذية باللون الأزرق 2021
طبعات الورود
تعتبر طبعات الورود من الصيحات الملازمة لفصلي الربيع والصيف، فهي لا تغيب عن أي مجموعة من مجموعات هذا الموسم، وقد برزت بشكل لافت في تصاميم الإكسسوارات. اختاري إكسسوارات مزيّناً بهذه الرسوم المنعشة وافرحي بهدية يفوح منها عطر الأناقة.
تابعي المزيد: موديلات أحذية مفتوحة من الخلف
الطبعات البريّة
هي من الصيحات التي لا تغيب عن أي موسم من المواسم. تناسب الإكسسوارات المزيّنة بالطبعات البريّة كل أم تتمتع بشخصية جريئة حضور قويّ، وتسعى إلى لفت الأنظار إليها بإعجاب وتقدير.
تابعي المزيد: البوتات الملوّنة أبرز صيحة شتاء 2022
-
اكسسوارات ليوم الأم