اكسسوارات رائعة لتقدميها في يوم الام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 مارس 2021 04:36 مساءً - لمناسبة يوم الأم يكثر البحث عن هدية مناسبة تليق بست الحبايب وتعبّر عن امتناننا لعطاءاتها وتضحياتها. وتتنوّع الأفكار في اختيار الهدية التي نريد شراءها، فالبعض منا يبحث عن قطعة فاخرة من الذهب، والبعض الآخر يذهب لاختيار قطعة منزلية تحتاج إليها الأمهات، فيما نجد آخرين يبحثون عن إكسسوار عصرية يناسب ذوق كل أم.

ولعلّ ما قدّمته العلامات التجارية من مجموعات إكسسوارات لربيع وصيف 2021، أفضل خيار لهدية يوم الأم خاصة أن كل قطعة من قطع الإكسسوارات اتّسمت بتصميمها الفاخر ولونها المنعش والحيويّ.



ألوان الباستيل



جيمي شو Jimmy Choo



دخلت لوحة ألوان الباستيل الهادئة إلى مجموعات إكسسوارات ربيع وصيف 2021، لتضيء إطلالاتك المقبلة وتضفي لمسة انتعاش وحيويّة عليها تناسب أجواء هذا الموسم.

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المسامير



ألكسندر ماكوين Alexander McQueen



زيّنت المسامير بعض إكسسوارات ربيع وصيف 2021 لا سيّما الأحذية التي تميّزت بتصميمها العصري والجريء. إذا كنت من الأمهات اللواتي يعشقن الإطلالات الفريدة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، فإن هذه الهدية مناسبة لك.

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اللؤلؤ الناعم



جيل ساندر Jil Sander



لم يعد حجر اللؤلؤ حكراً على المجوهرات فحسب، بل دخل في تصميم الإكسسوارات من الحقائب التي تزيّنت بهذا الحجر الناعم، إلى الأحذية والنظارات الشمسية. إذا كنت تبحثين عن إطلالة مفعمة بالأنوثة، فما عليك سوى اختيار إكسسوار مزيّن باللؤلؤ.

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طبعات الورود

إردم Erdem



تعتبر طبعات الورود من الصيحات الملازمة لفصلي الربيع والصيف، فهي لا تغيب عن أي مجموعة من مجموعات هذا الموسم، وقد برزت بشكل لافت في تصاميم الإكسسوارات. اختاري إكسسوارات مزيّناً بهذه الرسوم المنعشة وافرحي بهدية يفوح منها عطر الأناقة.

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الطبعات البريّة



فيليب بلاين Philipp Plein



هي من الصيحات التي لا تغيب عن أي موسم من المواسم. تناسب الإكسسوارات المزيّنة بالطبعات البريّة كل أم تتمتع بشخصية جريئة حضور قويّ، وتسعى إلى لفت الأنظار إليها بإعجاب وتقدير.

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