أجمل فساتين محجبات محددة من الخصر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 مارس 2021 04:36 مساءً - تتنوع صيحات أزياء المحجبات في كل موسم لتواكب الموضة المحتشمة، ولكن الصيحة الأبرز تمثلت في الفساتين المصممة بأكمام طويلة وخصر ضيق، لأناقة ناعمة تخفي تفاصيل الجسم المتبقية، ومن وحي مدونات الموضة نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار لفساتين مميزة.



فساتين بخصر ضيق من سارة الدهيم

فستان بخصر ضيق من سارة الدهيم



اعتمدت البلوغر الكويتية والمؤثرة في مجال الأزياء والموضة، سارة الدهيم، على تصاميم الفساتين الناعمة المزينة بخصر ضيق لتناسب المحجبات، حيث تأنقت بفستان بني صُمِّمَ بخصر ضيق مع جيوب ضخمة وسحابات في المنتصف، وأكملت اللوك باكسسوارات حيادية اللون مع حذاء وحقيبة من الجلد، وفي إطلالة أخرى نسقت فستاناً أبيض مصمماً بطبقات جانبية مع أكمام واسعة، وزينت مظهرها باكسسوارات حيادية اللون للوك بسيط وصيفي.

تابعي المزيد: تنسيقات أزياء ربيعية للمحجبات من مدونات الموضة



فساتين بحزام محدِّد للخصر من منة السني

فستان بحزام للخصر من منة السني



تزينت مدونة الموضة المصرية، منة السني، بالفساتين الناعمة المناسبة للنساء النحيلات والمصممة بحزام محدد للخصر لأناقة عصرية؛ حيث أطلت بفستان أحمر مصمم بمطاطات في الأكمام والرقبة مع قماش بليسيه مزين بخصر مزين بحزام ذهبي ناعم، وظهرت في الإطلالة الثانية بفستان رمادي مزين بحزام بني عريض للخصر مع معطف طويل بني مصمم بقَصَّة البليزر للجزء العلوي، وزينت الإطلالة بمجوهرات ذهبية واكسسوارات باللون البني لزي خريفي مميز، وارتدَتْ في الإطلالة الثالثة فستاناً أخضر مصمماً بأكمام طويلة منفوخة الأكتاف مع خصر ضيق وقَصَّة واسعة في الأسفل.

تابعي المزيد: تنسيقات للمحجبات من آية ماهر



فستان أحمر جذاب من إيمان أحمد

ايمان احمد بفستان احمر بخصر ضيق



اختارت مدونة الموضة المصرية، إيمان أحمد، فستاناً أحمر مصمماً بأكمام منفوخة وخصر محدد مع قَصَّة منسدلة وأنيقة تتناسب مع مختلف الإطلالات والحفلات البسيطة، وزينت مظهرها بحجاب باللون البيج مع مكياج مرتكز على طلاء الشفتين الأحمر.

تابعي المزيد: قَصَّات بلوزات ربيع 2021 للمحجبات