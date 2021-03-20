عبايات ذات أكمام الجرس 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 مارس 2021 04:36 مساءً - موضة العبايات المصممة بأكمام الجرس من الصيحات الأنيقة التي عادت لنا من موضة الستينيات، وتواصل اليوم ظهورها في عام 2021 على أبرز صيحات الأزياء الخليجية، بأفكار مميزة تفضلها الكثيرات من النساء لمنحهن إطلالة عصرية بلمسة كلاسيكية، ومنهن مدونات الموضة اللاتي رصدنا لكُنَّ اليوم أبرز إطلالاتهن بالعبايات ذات أكمام الجرس.

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عباية بنية بأكمام الجرس من مريم التميمي

مريم التميمي



لعباية يومية مميزة ومناسبة للإطلالات والمشاوير المختلفة، تأنقت المدونة الإماراتية، مريم التميمي، بعباية بنية بقَصَّة منسدلة مزينة بأكمام الجرس مع فستان من الصوف البني، وأكملت مظهرها بحذاء بكعب أبيض وحقيبة صغيرة بيضاء من الجلد الفاخر.

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عباية بأكمام الجرس من زكية المري

زكية المري



أطلت البلوغر الإماراتية، زكية المري، بعباية بدرجة فاتحة من البني مصممة بقَصَّة أكمام الجرس، مع جيوب ناعمة على الجانبين مزينة بفيونكات ناعمة، وأكملت اللوك بفستان وحجاب ناعمين باللون الأبيض، وتجملت بقلادة طويلة مع ساعة وخاتم فضيين لخيار بسيط وأنيق.

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عفراء محمد بعبايات ملونة بأكمام الجرس

عفراء محمد



تزينت البلوغر الإماراتية، عفراء محمد، بعبايات ملونة مزينة بأكمام الجرس لمظهر حيوي مميز ومناسب للمشاوير المختلفة، وفي أحدث إطلالاتها اختارت عباية زهرية بقَصَّة منسدلة مزينة بأكمام الجرس مع حذاء بكعب من الجلد الأبيض، ونسقت في الإطلالة الثانية عباية صيفية باللون الأخضر مزينة بأزرار في الجزء العلوي للتصميم، مع أكمام بقَصَّة الجرس لأناقة بسيطة.

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