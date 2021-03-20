ساعات فاخرة مرصعة بالأحجار الملونة موضة ربيع 2021 لهدايا يوم الام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 مارس 2021 04:36 مساءً - لا بد أن الكثير من النساء يبحثن عن أجمل تصاميم الساعات الفاخرة المرصعة بالأحجار الكريمة الملونة لموضة ربيع 2021؛ حيث تعودنا على الألوان الزاهية والمرحة التي تحدِّد إطلالات الربيع في كل عام؛ لذا اخترنا لكُنَّ مجموعة من الساعات النسائية الملونة التي يمكنكن أن تهدينها لأمهاتكن في ربيع هذا العام.. فهي تعد بالفعل أجمل هدايا يوم الأم.

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ساعات فاخرة مرصعة بالأحجار الملونة، موضة ربيع 2021 هدايا يوم الأم

ساعة من مجموعة Cle De Cartier من كارتييه Cartier

ساعة من مجموعة Cle De Cartier من كارتييه Cartier





ساعة كلي دو كارتييه سيرتي ڤيبران من دار كارتييه Cartier، تعمل بآلية حركة ميكانيكية ذاتية التعبئة، مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، ومطلية بالروديوم، ومرصّعة بـ447 ألماسة بقطع بريانت الحديث، ويتوسطها حجر من الياقوت الأزرق مع مينا مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً المُعالج بطريقة NAC، ومرصّعة بالألماسات، وزُيِّنَ التصميم بحجر من الياقوت الأحمر المتألق، مع عقارب ساعة على شكل سيف من الفولاذ المطلي باللون الأزرق، وزُيِّنَ حزامها بجلد التمساح باللون الخمري وبلمعة متوسطة، ومزوَّد بإبزيم مزدوج قابل للطي.

ساعة Limelight Gala من بياجيه Piaget

ساعة Limelight Gala من بياجيه Piaget





من علامة بياجيه Piaget نرصد لكُنَّ ساعة لايملايت غالا، وهي من المجوهرات الراقية المصممة بسوار من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، ومرصعة بـ91 ألماسة قطعت بطريقة «برليانت» كثيرة الأسطح، مع 83 حجراً من الياقوت الأزرق بقطع ماركيز، فيما جاءت الميناء مرصوفة بتقنية الترصيع الثلجي مع 190 ألماسة.

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ساعة Première Camélia Skeleton Rubis من شانيل Chanel

ساعة Première Camélia Skeleton Rubis من شانيل Chanel





صَمَّمَتْ علامة شانيل Chanel ساعة première camélia skeleton rubis بهيكل من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، مرصّعة بـ47 حجراً من الياقوت الأحمر في الأطراف، وجاء حزامها بالساتان الأسود مع مشبك مزدوج قابل للطي، مصنوع من الذهب الأبيض، ويتميز بمقاومته للماء.

ساعة Happy Diamonds من شوبارد Chopard

ساعة Happy Diamonds من شوبارد Chopard





لمظهر ربيعي مميز، تألقي بساعة يد نسائية باللون البنفسجي من مجموعة Happy Diamonds من علامة شوباردChopard، التي صُنعت من الذهب الوردي المزين بأحجار الياقوت الملونة والألماس الأبيض حول الميناء، بأسلوب ناعم وأنثوي.

ساعات Panthere من كارتييه Cartier

ساعات Panthere من كارتييه Cartier





ساعة كارتييه Cartier صُمِّمَتْ بشكل مميز كسوار من مجموعة «پانتير دو كارتييه»، وقد صنعت من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، وصُمِّمَت بإطار خارجي مرصّع بـ24 ألماسة بقطع بريانت الحديث مع رأس الپانتير والسوار، وقد رُصِّعَتْ بـ493 ماسة، فيما زُينت العينان بحجر الزمرّد بشكل الكمثرى، وصُمِّمَ المينا بطلاء اللّكر الأسود، والعقارب مصمّمة على شكل سيف من الفولاذ المطلي باللون الذهبي.

ساعة Treasures من بياجيه Piaget

ساعة Treasures من بياجيه Piaget





صُممت ساعة Piaget Treasures لدار بياجيه Piaget من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، مرصعة بـ31 ألماسة مقطوعة بطريقة «برليانت» كثيرة الأسطح، وزُينت بـ12 ألماسة مقطوعة بطريقة ماركيز مع حجر الزمرد المزين بميناء من عرق اللؤلؤ.

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