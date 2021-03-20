«رغب في إخراجها من الفن.. ودخل هو».. معلومات عن الزوج الأول لـ إلهام شاهين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في لقاء إعلامي للفنانة إلهام شاهين، في برنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني، المذاع على قناة «DMC»، كشفت من خلاله عن العديد من الأسرار والمفاجآت في حياتها الشخصية وأيضًا الفنية.

وكان من ضمن الجوانب التي تحدثت عنها هو زواجها الأول من المنتج عادل حسني، الذي انتهى بالطلاق، لدخوله في مجال الإنتاج الفني من ورائها، كما أوضحت «إلهام»، علاقة الفنانة سهير رمزي بالطلاق، وأنها لم تكن سببا مباشرا في الانفصال، لكن زواجها أخفى عليها خبر عمله بالإنتاج.

وكانت الحكاية بحسب ما ذكرتها الفنانة إلهام شاهين: «بعد عامين من الجواز جه واحد وقالي إنه ينتج أعمالا فنية، لكنها كذبته، وعندما سألته نفى ذلك.. وقالي أنا مش بنتج، لكن حد من زمايلي طلب مني أنتج علشان أزمة مالية وهو فيلم واحد وخلاص».

وأوضحت «إلهام» أنه في المرة الثانية كان يقوم بإنتاج فيلم جديد للفنانة «سهير رمزي» في السر، ولكن أحد الصحفيين فضحه أمامها بالمصادفة: «جه يخرج من أوضة سهير رمزي لقاني في وشه، وساعتها قالي أنا كداب، قولتله أنا عايزه اتطلق، وكذبه عليا سبب الطلاق، سهير ملهاش دخل».

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن المنتج عادل حسني، الزوج الأول في حياة الفنانة إلهام شاهين.

من هو عادل حسني؟

- ولد في محافظة الإسكندرية وعقب حصوله على الثانوية العامة سافر إلى ألمانيا لإتمام دراسته.

- حصل على الدكتوراه في ألمانيا وتزوج من سيدة ألمانية.

- عمل في بداية حياته في مجال استيراد المواد الغذائية برفقة أشقائه.

- أنشأ بعد ذلك مع زوجته الألمانية شركة سياحية ونقل نشاطه السياحي إلى مصر، وأسس بالفعل إحدى الشركات الكبرى في مجال السياحة.

- في العام 1990 تزوج من الفنانة إلهام شاهين، وكان يكبرها بحوالي 25 عامًا.

- انفصلا عن بعضهما بسبب دخوله في مجال الإنتاج السينمائي دون علم إلهام شاهين.

- أوضحت إلهام شاهين، خلال لقائها الإعلامي أن زوجها عادل حسني كان يريد إبعادها عن الفن وتستقر في حياتها الزوجية لإنجاب أطفال.

- رغم انفصال الفنانة إلهام شاهين والمنتج عادل حسني، لكنهما ظلا محتفظان بعلاقتهما الطيبة والصداقة.