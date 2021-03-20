أطعمة تشعرك بالسعادة في يومها العالمي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يُحيي العالم اليوم، يوم السعادة العالمي، والذي أطلقت الأمم المتحدة الاحتفال به، في يوم 20 مارس عام 2013.

أسباب الاحتفال باليوم العالمي للسعادة

وفي عام 2015، وضعت الأمم المتحدة، أهداف عدة وأسباب خلف الاحتفال باليوم العالمي للسعادة، والتي من بينها، السعي للقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وتحقيق الرفاهية، حيث تدعو المنظمة العالمية كل شخص من أي عمر للانضمام للاحتفال باليوم العالمي للسعادة.

ورغبة في الحصول على الشعور بالسعادة، يلجأ الكثيرون من الأشخاص لتناول بعض الأطعمة التي تساعد في رفع هرمون السعادة بالجسم.

أطعمة تسبب رفع هرمون السعادة

وفقا لموقع un.org للتغذية العالمية، تلك مجموعة من أبرز الأطعمة التي تتسبب في رفع مستوبات هرمون السعادة بالجسم.

الكينوا

تعد الكينوا، واحدة من الحبوب الكاملة المليئة بالبروتين، والتي تحظى بشعبية كبيرة في عدد من دول العالم، بين أولئك الذين يبحثون عن بدائل للأرز والمكرونة خلال وجباتهم الغذائية.

وكشفت عدد من الدراسات أن الكينوا لها تأثيرات كبيرة مضادة للاكتئاب.

السالمون

يحتوي السالمون على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تم إثبات أنها تحسن من المزاج، وتلعب دورا حيويا في الشعور بالسعادة عند تناولها.

المشروم

يعزز فيتامين «د» المتواجد داخل المشروم، في تحسين الحالة المزاجية، وله خصائص مضادة للاكتئاب، فضلا عن فوائده الغذائية المتعددة.

الشوكولاتة الداكنة

تتمتع الشوكولاتة الداكنة بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تخفيف التوتر العاطفي، وتعزيز الحالة المزاجية لأنها ترفع من مستويات الإندروفين في الدم، ما يُشعر الشخص بالسعادة البالغة.

العنب

وكشفت مجموعة من الباحثين، أن العنب يحتوي على مادة تعرف بـ«ريسفيراترول»، وهي من المواد المضادة للأكسدة، والتي تساعد على تعزيز الحالة المزاجية أيضا، وتسبب الشعور بالسعادة بدرجة كبيرة.