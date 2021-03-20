القاهرة - سمر حسين - هدايا عيد الأم من صنع اليد ربما من أكثر أنواع الهدايا التي تحب أن تستقبلها الأمهات في عيدهن، الذي يوافق غدًا 21 مارس والمعروف دومًا بعيد الأم، ويمكن للأبناء إعداد الهدايا البسيطة في المنزل من صنع أيديهن.

وغالبًا يصاب الكثير من الأبناء بالحيرة عن ما يقدمونه للأم في عيدها، خاصة مع تشابه الكثير من الهدايا، لكن إذ صنعت الهدية وتم إعدادها بيديك سيكون لها شكل مختلف.

وفي التقرير التالي يعرض «هن» بعض أفكار الهدايا التي يمكن تقديمها للأم من صنع يديك.

هدايا عيد الأم من صنع اليد

المشغولات من الكروشيه

الكروشيه من أكثر الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها في تقديم هدية مميزة للأم، ويمكن صنع العديد من الأشياء من خلاله مثل شال أو مفرش أو بلوزة على ذوقها، كما أن هذه الأدوات لن تكلفك الكثير من الأموال وبالتأكيد تنال إعجابها خاصة إنك تدرك ذوقها الخاص وما تحتاجه.

صنع حقيبة يدوية

أيضًا صنع حقيبة لليد من الأشياء والهدايا التي تنال دومًا إعجاب الأمهات، خاصة أن النساء لن يستغن عن ارتداء الحقيبة، ويمكن إعداد تلك الحقيبة اليدوية من خيوط الكروشيه مثلًا، وتزيينها بالطريقة التي تحبها، وبالتأكيد ستكون هذه الهدية من الهدايا التي تحبها.

إعداد وجبة تحبها من صنع يديك

وأيضًا من الهدايا المختلفة التي تحبها الأمهات، هو إعداد حفل بسيط لها في المنزل، وإعداد ما تحبه من وجبات أو حلويات تحب تناولها، بالإضافة إلى وضع «كارت» صغير مكتوب عليه تهنتة خاصة لها، وتكون أيضًا من الهدايا التي تنال رضاها ولن تكلفك الكثير.

تزيين البلكونة بزينة رمضان

مع اقتراب شهر رمضان يمكن أيضًا تزيين جزء من المنزل لعله «البلكونة» ووضع زينة رمضان، وإعداد الجو الخاص به، فهي أيضًا من الهدايا اللطيفة.