القاهرة - سمر حسين - يحتفل العالم غدا بمناسبة عيد الأم، وتبدأ رحلة البحث عن كلمات رقيقة نقدمها في هذا اليوم تعبيرا عن الحب، لذلك قدمنا لكي رسائل التهنئة التي يمكن الاستعانة بها في هذا اليوم خلال السطور التالية..

رسائل تهنئة عيد الأم 2021

أمي هي روحي وعقلي ومصدر سعادتي، ربنا يخليكى ويحفظك ويجعلك دايما ست الكل يا غالية.

أمي وجودها حياة دعواتها نجاة أقدامها جنة، يارب لا تحرمني منها.

لا يوجد شىء في هذا الكون يظهر حبي لكي، كل سنة وانتى أهم وأجمل ماما في الدنيا.

تدومي بخير يا حببتي، ومهما كانت النعم جميلة تظل أنتى اجملها.

أمي أنت لستي الأغلى في حياتي بل أنتي كل حياتي.

هدايا عيد أم رخيصة

أدوات مكياج.

غطاء الرأس.

عزومة على العشاء في المكان المفضل للأم.

جاكيت مميز وخفيف يناسب جو الربيع.

مجموعة من علب الثلاجة الأنيقة.

مجموعة من صوف الكروشيه أو التريكو.

عمل تورتة جميلة من صنع يديك.

صندوق هدايا مميز مملوء بالحلوى والشيكولاتة المفضلة لديها.

إحضار بعض الشموع التي تنشر عطرها في المكان بمجرد إشعالها.

حذاء وشنطة جميلة وبسيطة.

ملابس خروج أو للمنزل.

بعض كريمات التفتيح والعناية بالبشرة.

أسورة مكتوب عليها حروف اسم الأم بصناعة يدوية، وهي أيضاً غير مكلفة.

علبة أو إناء زجاجي بداخله صورة للأم والابن، أو للأم فقط أو غير ذلك.