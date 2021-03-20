قدمت أغنية عيد الأم لابنها.. معلومات عن المطربة هلا رشدي «شبيهة حنان ترك» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«حلاوتة حلاوتة نايم نينه نينه، كل شوية يكبر يكبر سنة سنة، والغلاوة تكبر والحب اللي بينا يا مالك قلبي، طعمته طعمته عشقاه يا ناس وحابه»، هكذا احتفلت الفنانة هلا رشدي بعيد الأم لعام 2021، إذ أطلقت أغنية أعدتها خصيصًا لنجلها، والتي غنتها أثناء استضافتها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي.

وقالت الفنانة، إن ابنها هو ملهمها في هذه الأغنية، وتقدمها له فهو بطلها، « ابني هو اللي بيربيني، عرفت أنه لا بيتربى بالإرشادات ولا الأوامر بيتربى بالشوف».

تصدر اسم الفنانة والمطربة هلا رشدي، محركات البحث المختلفة، عقب ظهورها برفقة ابنها للمرة الأولى على شاشات التلفزيون، للحديث عن مرحلة الأمومة.

ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية، معلومات عن المطربة هلا رشدي.

هلا رشدي أطلق عليها البعض لقب شبيهة حنان ترك

- هلا رشدي، مطربة ومغنية، تتميز بإطلالتها التي تتمسك بها بالزي الفضفاض والحجاب، على الطريقة السورية.

- أطلق البعض على هلا رشدي، لقب شبيهة الفنانة حنان ترك، نظرا للتشابه الكبير بينهما.

بداية مشوارها بعالم الفن والغناء

- بدأت هلا مشوارها الفني، عندما انضمت لكورال المايسترو سليم سحاب، وهي في عمر الـ8 سنوات.

- قدمت العديد من الحفلات بالسفارة المصرية، في المملكة العربية السعودية.

- شاركت في مسابقة «الصوت الذهبي»، التابع لصندوق التنمية الثقافية، وحصلت على المركز الثاني.

حديثها عن الحجاب وعلاقته بالفن والغناء

- لا ترى أي تعارض بين ارتدائها الحجاب وعملها في الفن، حيث قالت خلال استضافتها في برنامج ست الحسن: «لن أستغنى عن الحجاب وسأكمل مشواري في الفن، ويا أنجح كده يا بلاش».

- حضر العديد من مشاهير المجتمع، حفل زفافها الذي أقيم في إحدى الفللا بمنطقة المريوطية.

هلا رشدي وموهبة تقليد الأصوات والكارتون

وأوضحت «رشدي»، خلال لقائها أنها اكتشفت خلال تعاملها مع نجلها الصغير، قدرتها على تقليد أصوات الكارتون والكثير من الأصوات الأخرى، حتى أصبحت تستطيع تقليد عدد من المطربات مثل أصالة.