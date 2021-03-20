أفضل وأسرع طريقة لـ عمل الزبادي في البيت

القاهرة - سمر حسين - قبل حلول شهر رمضان، تبحث السيدات عن طريقة عمل المؤكلات الرمضانية التي لا غنى عنها في المنزل، لتجنب الطعام الملوث في الخارج، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الزبادي في البيت.

مكونات الزبادي

ربع كوب من لبن الزبادي.

ستة أكواب من الحليب كامل الدسم.

طريقة تحضير الزبادي في البيت

وضع الحليب في قدر كبير، وتسخينه على درجة حرارة اثنان وثمانون درجة مئوية، ثمّ خفض درجة الحرارة إلى ثلاث وأربعون درجة مئوية.

خفق اللبن الزبادي مع كوب من الماء الدافئ، ثمّ إضافة المزيج إلى الحليب الدافئ ووضع الغطاء فوقه برفق.

تخمير اللبن في الفرن الغير مسخن مع تشغيل الشعلة الدائمة في حمام الماء الدافئ على درجة حرارة ثلاث وأربعين درجة مئوية إلى أن يصبح الحليب سميك القوام ويصبح بقوام اللبن الزبادي الجاهز وذلك يحتاج لمدّة ست ساعات.

تخزين في قدرة محكمة الإغلاق في البراد لمدّة أسبوع واحد.

صب اللبن في المصفاة المحضرة وتصفيته، ثمّ وضعه في البراد من أجل أن يصبح سميك لمدّة أربع وعشرين إلى ثماني وأربعين ساعة.

فوائد الزبادي قبل النوم

تساهم في الحد من التوتر والقلق.

تساعد على استرخاء الأعصاب.

مادة التربتوفان الموجود في الزبادي التي تعد حمض أميني مهم جدًا لإنتاج السيروتونين والميلاتونين المساعدان على النوم والاسترخاء.

فوائد الزبادي للبشرة

يحتوي الزبادي على الزنك يمنحه خصائص مضادة للالتهاب.

يساعد على الوقاية من حب الشباب والطفح الجلدي.

يمتلك خصائص قابضة للمسام، وتساعد على شد الأنسجة.

يعد الزنك ضروري لتكاثر الخلايا ونموها، ويساهم في تنظيم إفرازات الغدد الدهنية.

حمض اللبنيك هو أحد المكونات الرئيسة التي يحويها الزبادي، وهو مشهور بكونه يدخل في صناعة منتجات العناية بالبشرة وذلك لأنه يعمل كمقشر طبيعي للبشرة.

مرطب للجلد الجاف.