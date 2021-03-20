مستوحاة من المشاهير.. أبرز قصات شعر فصل الصيف 2021

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع اقتراب فصل الصيف، والذي تفصلنا أشهر قليلة عن قدومه، يتجهن الكثير من السيدات والفتيات إلى تغيير قصات شعورهن، والتغيير من شكلها، لتناسب الأجواء الحارة، فضلا عن الحصول على شكل جذاب، ويقدم موقع allure، أبرز قصات شعر فصل الصيف 2021.

أبرز قصات شعر فصل الصيف 2021

وجاءت العديد من القصات على هيئة الشعر القصير، وذلك للتناسب مع درجات الحرارة العالية خلال هذا الفصل، وعدم الشعور بالإنزعاج من انسياب الشعر الطويل على الكتفين والظهر، ما يسبب الشعور بالحر في بعض الأحيان.

واستوحيت بعض القصات، من مشاهير الغناء حول العالم، واللائي من بينهن، ريانا، وسيلينا جوميز.

إقبال كبير على صالونات التجميل

ونظرا لاستمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت قد أغلقت العديد من صالونات التجميل وتصفيف الشعر أبوابها، ومع بداية فتحها تدريجيا، لاقت الكثير منها إقبالا كبيرا من قبل الفتيات والنساء حول العالم، وذلك للبدء في قص شعورهن قصات تتناسب مع قدوم فصل الصيف.

وصفات طبيعية لتغيير لون الشعر

لتغيير لون الشعر، تبحث الكثير من النساء والفتيات عن طرق صحية للحصول على لون جديد، وعدم التعرض لأضرار بالغة، لذا يرصد «هُن» في التقرير التالي أبرز الوصفات الطبيعية حافظا على الشعر من التساقط وفقا لموقع Healthline.

عصير البنجر

جربيه إذا كنت تريدين شعر بدرجة أحمر غامق.

طريقة الاستخدام:

-اخلطي عصير البنجر مع زيت ناقل مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

-ضعي كمية وفيرة من الخليط على شعرك.

-لفي شعرك ببلاستيك من الرول البلاستيكي.

-اتركي المزيج لمدة 3 ساعات أو حتى يحصل شعرك على اللون.

عصير الجزر

يعد عصير الجزر حلا جيدًا للحصول على صبغة برتقالية ضاربة إلى الحمرة لشعرك.

طريقة الاستخدام:

- امزجي عصير الجزر مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

- ضعي الخليط بكمية وفيرة على شعرك.

- لفي شعرك ببلاستيك من الرول البلاستيكي، واتركي الخليط لمدة 3 ساعات أو حتى يحصل شعرك على اللون.

- اغسلي شعرك بخل التفاح ويمكنك تكرار الخطوات في اليوم التالي، في حال لم يكن اللون قويًا بالدرجة الكافية.

القهوة

جربي القهوة إذا كنت تريدين الحصول على لون بني أو تريدين صبغ شعرك بدرجة أو درجتين أغمق من لونه.

طريقة الاستخدام

-أحضري كوبًا من القهوة المحمصة الداكنة.

-امزجي حوالي نصف كوب من القهوة مع معلقتين كبيرتين من القهوة المطحونة وكوب من بلسم الشعر.

-ضعي المزيج على شعر نظيف ورطب.

-اتركيه لمدة 3 ساعات واغسليه بالماء .

-كرري الخطوات إذا لزم الأمر.