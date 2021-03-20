بعد وفاة طفلة بسبب «ببجي».. حملة في مدرسة خاصة لنبذ ألعاب العنف

القاهرة - سمر حسين - ماما

قد يتعرض الطالب إلى الفشل الدراسي وعدم التحصيل الجيد، نتيجة ممارسة الألعاب الإلكترونية الضارة لهم، مما يزيد العنف والعصبية الزائدة، وأحيانا يصل الأطفال والمراهقون إلى إدمان هذه الألعاب وقد ينتهي بهم المطاف إلى الانتحار، آخرهم طفلة تدعى «قمر»، عمرها 11 عامًا، كانت تقيم في منطقة المقطم، وبعد اندماجها مع لعبة بابجي أقدمت على شنق نفسها، وكانت الصدمة المدوية عندما عثروا أسرتها على جثتها معلقة في حبل داخل غرفة نومها.

نجلاء عياد، مؤسسة مبادرة بداية جديدة، أطلقت حملة لمكافحة الألعاب العنف تحت عنوان: مكافحة ألعاب الإنترنت العنيفة، داخل مدرسة عمر ابن الخطاب، التي تعمل فيها معلمة موسيقى.

لم تكن عملية إقناع الطلبة بضرورة مكافحة الألعاب العنيفة أمر سهلا: «بدأت أول حاجة بابني الصغير لأنه كان دايما بيلعب بالتابلت، بدأت بعد كده التأهيل النفسي مع الأولاد عن خطورة اللعبة ومشاكلها، وفي طلبة كتير اعترفوا أن الألعاب دي بتصيبهم باكتئاب وامتناع عن الأكل والشرب» حسب حديثها لـ «هٌن».

نجلاء: إقناع الطلبة بالابتعاد عن الألعاب العنيفة مرحلة صعبة

محاولات عدة أقدمت عليها «نجلاء»، في محاولة منها لإقناع الطلاب بخطورة هذه الألعاب والابتعاد عنها: «بدأت أقنع الطلبة نعمل فريق مكافحة ونكافح الألعاب دي وكانت مرحلة صعبة أوى وسمينا الفريق المكافحين».

رحبت إدارة إحدى المدارس الخاصة بالفكرة، وقرروا تقديم الدعم للطلبة والتعرف على مدى استجابتهم للحملة: «مديرة المدرسة رحبت جدا بالفكرة، بالإضافة إلى التواصل بين الإدارة وأولياء الأمور لمتابعة مدى استجابة الطلبة للحملة».