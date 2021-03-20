موضه فصل الخريف 2021.. تنوع الألوان والتصميمات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تهتم بيوت الأزياء حول العالم بإطلاق تصميماتها المميزة، لكل فصل من فصول العام الجديد على حدى، ومؤخرا تم إطلاق أزياء موضة فصل الخريف 2021، والتي تميزت باختلاف تصميماتها، وتعدد أشكالها وألوانها.

موضة فصل الخريف 2021

وتقدم مجلة «فوج» العالمية، مجموعة من أبرز تصميمات موضة فصل الخريف 2021.

وتنوعت الإطلالات ما بين الأزياء الطويلة والقصيرة، واعتمد معظمها أيضا على تداخل الألوان المتعددة والمختلفة، فيما جاءت العديد من التصميمات أيضا بشكل واسع وفضفاض «أوفر سايز»، فضلا عن استخدام الصوف والأقمشة التقيلة في صناعة الملابس، وذلك كي تتناسب مع درجات الحرارة بهذا الفصل.

مجموعة أزياء توم فرود لخريف 2021

مع إطلاق العديد من العلامات التجارية الشهيرة للملابس، تعد مجموعة «توم فورد» أحد أشهر الأسماء في عالم الموضة، لكنه عانى من الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكنه رغم ذلك استطاع أن يقيم عرض أزياء خريف 2021، واختار CFDA ليكون هو المكان الختامي المختصر لأسبوع الموضة في نيويورك هذا الموسم، حيث يعيش فورد الآن في لوس أنجلوس، لكن استوديو التصميم الخاص به لا يزال في لندن، ما يجعا تصاميمه صعبة في الوقت الحالي، حيث تأتي تلك المجموعة بعد سنة كاملة من الإغلاق التام في الموضة.

وكانت قدمت مجموعة «توم فورد» سروالا جديدا جرى ارتداؤه مع كنزات بياقة مدورة وسترات منفوخة أو سترات طيار أوفرسايز، وقدم أطفم كذلك بلون موحد، وقال «فورد» إن السترات الضخمة والملابس الداخلية ظهرت من إعلان للملابس الداخلية يتذكره منذ شبابه، بحسب مجلة فوج، وأضاف: هذا يشبه الأشياء التي كانت الشابات تفعلها طوال الصيف الماضي في نيويورك، اللاتي يرتدين البيكيني والقمصان الصدرية مع الجينز الفضفاض والتنانير الطويلة في الشارع.

كما اشتملت المجموعة أيضا على ثلاث أنواع من الملابس تجمع بين أردية أنيقة وقمصان بأزرار أمامية وبنطلونات بحزام خصر مطاطي مخيط بشعار فورد.