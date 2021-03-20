في عيد ميلاده.. قصة إحراج معجبة لحمادة هلال في أحد الأفراح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر الفنان حمادة هلال، واحد من أهم المطربين المميزين على الساحة الفنية، شارك في العديد من الأعمال الفنية في الدراما التلفزيوينة والشاشة الكبيرة، أما الانطلاقة الحقيقية له في السينما كانت من خلال فيلم «عيال حبيبة»، بطولة الفنان الراحل حسن حسني وغادة عادل ورامز جلال، وكانت آخر أعماله التلفزيونية مسلسل «ابن اصول»، الذي كان شارك به ضمن السباق الرمضاني عام 2019.

ويتزامن اليوم 20 مارس، يوم ميلاد الفنان حمادة هلال، ويُقدم«هُن»، موقفًا طريفًا وقع به الفنان بينه وبين إحدى المعجبات أثناء غنائه في أحد الأفراح.

خلال إحياء الفنان حمادة هلال، لحفل زفاف، فاجئته إحدى المعجبات واستوقفته وسط غنائه، وذكرته بأنه من قام بإحياء حفل زفاف والدتها.

«كنت بتغني في فرح مامتي»، هكذا علقت الفتاة التي استوقفت الفنان حمادة هلال، خلال حفل الزفاف، ما جعل الفنان يشعر بالخجل وطالبها بالوقوف بجواره لالتقاط صورة فوتوغرافية معه.

وعلق الفنان على الواقعة وكلام المعجبة، ممازحًا لها، «كنت في فرح مامتها صح، عجزتوني يعني».

وتابع الفنان، قائلًا، «كنت صغير وكنت منور صح، وأنتِ كنتي منورة في الفرح أنا فاكرك».

وبعد أيام من تلك الواقعة، أعاد الفنان نشرها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وأرفق تعليقًا، قال خلاله، «العمر بيجري جامد الحمد لله، عقبال ما أشوف بنتك بتقولي كنت بتغني في فرح ماما».

وبدأ الفنان حمادة هلال، مشواره الفني بالغناء في الأفراح الشعبية والموالد، حتى ساعده شقيقة على التعرف على«حسن اش اش»، الذي دعمه كثيرًا، وعرفه على الفنان«حميد الشاعري»، ومن هنا بدأت انطلاقته بعالم الفن والغناء، حتى أطلق ألبومات الخاصة به.