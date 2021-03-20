منها محاربة التجاعيد بعد انقطاع الطمث.. فوائد اللوز للبشرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضحت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، أن تناول اللوز يوميا يساعد على محاربة تجاعيد الجلد لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

حللت الدراسة، بيانات 49 امرأة بلغن سن اليأس، وانقسمت الدراسة إلى مجموعتين الأولى تناولت اللوز والثانية وجبات خفيفة مثل المعجنات والتين.

وقيم الجلد في بداية الدراسة، ومرة ​​أخرى بعد 8 أسابيع، و16 أسبوعاً، و24 أسبوعاً، لمعرفة تجاعيد الوجه، وتصبغ البشرة بتصوير الوجه بدقة عالية ونمذجة ثلاثية الأبعاد، وتقييم ترطيب الجلد، وفقدان الماء عبره، وإفراز الدهون.

وجد الباحثون انخفاضاً في التجاعيد في المجموعة التي استهلكت اللوز بشكل يومي. في الأسبوع 16، بنسبة 15% وفي الأسبوع 24 بنسبة 16%، انخفاضاً في كثافة تصبغ البشرة، وثبات وزن الجسم، في سيدات المجموعة، بحسب ما ذكره موقع «times of india».

وقيس فقدان الماء عبر الجلد وترطيب الجلد وإفراز الدهون على الجبهة والخدين في المجموعتين أثناء الدراسة، وظهرت النتائج، أنه لا تغيرا في فقدان الماء عبر الجلد في المجموعتين، في حين زاد ترطيب البشرة في المجموعتين بعد نهاية الدراسة، وبالنظر إلى معدل إفراز الدهن، أظهرت المجموعتان زيادة إفراز الدهون في الخدين، وإفراز الدهون في منطقة الجبهة لدى المجموعة التي لم تتناول اللوز.

فوائد اللوز للبشرة

يحتوى اللوز على العديد من الفوائد للبشرة منها:

حماية البشرة من أشعة الشمس

يحتوي اللوز على فيتامين هـ الذي يساعد على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وتزويد البشرة بالعناصر الضرورية.

يعتبر اللوز من المرطبات الطبيعية للبشرة

اللوز مكون طبيعي يحتوي على خصائص رطبة تعمل على ترطيب وتنعيم بشرة الجلد وحمايتها من الجفاف، بالإضافة إلى أنّه يمنع ظهور المسام على البشرة.

تزويد البشرة بالعناصر اللازمة

يساعد الزيت المستخرج من اللوز على تعزيز قوة وصحة البشرة، كما يفضّل استخدام زيت اللوز وتدليك البشرة به كونه سريع الامتصاص.