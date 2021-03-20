من الطفولة للشباب.. قصة حب حمادة هلال وزوجته الفلسطينية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اضطرته ظروفه الصعبة التي عاشها إلى النزول لسوق العمل في سن مبكرة يعمل بالنجارة حينا وفي المقاهي حينا آخر امتهن العديد من الحرف، وهو لم يكمل عامه الخامس، ظهرت موهبته في الغناء حينما لاحظ أقاربه عذوبة صوته فبدأ بالغناء في الأفراح الشعبية والموالد، حتى ساعده شقيقه على التعرف على الموسيقار «حسن أش أش»، الذي دعمه كثيرًا، ثم دعمه الفنان «حميد الشاعري»، ومن هنا كانت البداية.

شارك الفنان حمادة هلال، في العديد من الأعمال الفنية داخل السينما والتلفزيون، لعل أبرزها فيلم «عيال حبيبة»، مع الفنانة غادة عادل ورامز جلال وحسن حسني.

ويتزامن اليوم 20 مارس، عيد ميلاد حمادة هلال، ويلقي «هُن»، الضوء على علاقته الأسرية وبزوجته الفلسطينية أسماء سميح، خلال السطور التالية.

تزوج الفنان حمادة هلال، عام 2009، من الفلسطينية أسماء سميح، التي دائمًا ما يثني عليها وعلى حبه لها وملازمتها له في الأزمات والشدائد، وخلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، تحدث عن بداية علاقته بزوجته، إذ قال، «أعرف أسما وهي عندها 13 سنة وفضلت ادعى تكون من نصيبي، ولما وصلت للجامعة قولت لمامتها عايز اتجوزها، كنت بخاف أمسك ايديها يمكن ميحصلش نصيب».

حمادة هلال تطرق إلى علاقته بأسماء سميح قبل الزواج وكيف كانت فترة الخطوبة، «أول مرة مسكت ايديها بعد كتب كتابنا، بعد خطوبة 6 سنين، وقولتلها بحبك، كانت دايما تشتكيني لوالدها وتقولها عمره ما قالي انه بيحبني، ولما اعترفتلها قالتلي ربنا يعيني عليك، كان كل تفكيري في الخطوبة ان الفترة دي تمر على خير».

وعن كواليس مرضها وإصابتها بفيروس كورونا، قال، «شوفت يوم عمري ما هنساه كنت بالنسبة ليهم الموبوء في البيت، اللي داخل خارج في كورونا، بدخل البيت ببقى عايز استحمى بالكلور، وفي يوم حسيت فيها حاجة مش مظبوطة، قالتلي حاسة بنغزات، قولتلها ممكن تكون كورونا، قالتلي هتبقى منك أكيد».

«روحنا المستشفى وعملنا تحاليل، الدكتور قالي أنت كويس ولكن هي عندها كورونا، بقيت في حالة غير عادية، وفي أقل من 10 ساعات بدأت تتعب وحصل مشاكل في الرئه، خدتها وروحت المستشفى، والدكتور قالي انها خدت علاج غلط في الاول»، بحسب حمادة هلال.

حمادة هلال يطلب من متابعيه الدعاء لزوجته

وكان شارك الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة له برفقة زوجته، يتغزل بها ويطالب متابعيه بالدعاء لها بالشفاء، عقب اصابتها بفيروس كورونا.

وأرفق الفنان تعليقًا على الصورة التي شاركها، برفقة زوجته، قائلا «يارب يشفي ويحفظك ويباركلي في عمرك يا حتة من قلبي يا أم عيالي اسألكم الدعاء أسما الطيبة الحنينة بنت الأصول اللي طول عمرها تفرح الناس وتيجي على نفسها، ‏أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي».