مدحت صالح يتحدث عن أسرته: مراتي فيها كل الحاجات اللي مريحاني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حل الفنان مدحت صالح ضيفًا على الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في برنامج «في الدوبليكس»، المذاع عبر فضائية «ON»، في لقاء كوميدي كشف خلاله مدحت صالح عن بعض المعلومات عنه وعن زوجته والتي نستعرضها لكم كما يلي:

-متزوج من الشاعرة نورا الباز

-هي زوجته الرابعة حيث تزوج قبلها 3 زوجات.

-تزوجها منذ 11 عاما.

-تحدث عنها قائلًا «فيها كل الحاجات اللي مريحاني وهادية ورقيقة وأجمل حد في عنيا».

-شاعرة وتؤلف الشعر وتزوجها بعدما كتبت له بعض الأغاني.

-رغم زواجه 4 مرات إلا أن لديه ولدا وبنتا فقط.

-ابنته هانيا تبلغ من العمر 33 عاما.

-ابنه أدهم عمره 31 عاما وغير متزوج.

-بينما يبلغ مدحت صالح 61 عاما.

-اسمه الحقيقي محمد محمود صالح وهبة.

-ولد في جزيرة بدران بمنطقة شبرا في 2 نوفمبر 1960.

-اختار له الاسم الفني الموسيقار حلمي بكر نظرًا لوجود عدد من الفنانين باسم محمد في هذا التوقيت.

-كان يحصل على 2.5 جنيه في اليوم نظير مشاركته في الأفراح في بداية حياته.

-كان يحصل على النقطة من غنائه في الملاهي الليلية وكان يقسم النقطة بنسبة الثلث له والثلث للفرقة والثلث لصاحب الملهى الليلي.

-يتجاوز رصيده في البنك الـ10 ملايين جنيه حسبما أكد لـ «أبلة فاهيتا».