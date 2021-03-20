طبيبة تحذر من ارتفاع عدد إصابات كورونا في موسم الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

لم تستبعد نائب مدير معهد الوبائيات التابع لهيئة "روس بوتريب نادزور"(الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية، ناتاليا بشينيتشنايا، ارتفاعا طفيفا لعدد الإصابات بـ"كوفيد – 19" في الربيع.

وحسب طبيبة الوبائيات الروسية فإن الربيع الروسي يجلب عادة رطوبة وأمطارا وجوا دافئا، ويخلق ظروفا مناخية مناسبة لانتشار عدوى فيروس كورونا وغيره من الفيروسات، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الطبيبة:" من غير المستبعد أن يشهد الربيع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي لفترة قصيرة. ويمكن أن يزداد عدد الإصابات اليومية بالفيروس التاجي في روسيا في تلك الفترة، حسب الطبيبة، بمقدار بضعة آلاف إصابة، مع العلم أن الإصابات بفيروس كورونا في الوقت الراهن تتراوح بين 9 آلاف و11 ألف إصابة كل يوم.

مع ذلك لم تستبعد الطبيبة أن تبقى مؤشرات الإصابات عند المستوى الحالي، مع شرط أن يتقيد الروس بإجراءات احترازية ويرتدون كمامات واقية.

وقالت:" في حال ارتفاع وتائر تطعيم السكان ضد فيروس كورونا فإن نهاية الربيع ستشهد على الأرجح انخفاضا ملحوظا لعدد الإصابات، مقارنة بمطلع الربيع الجاري".

يذكر أن رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية، آنا بوبوفا، كانت قد أكدت الخميس 18 مارس استقرار الأوضاع المتعلقة بانتشار وباء فيروس كورونا في روسيا.