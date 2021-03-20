لايف ستايل

حصلت على 6 مليون مشاهدة.. مدرسة تشرح مسائل الرياضيات في دقيقة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - حازت فيديوهات تقدمها معلمة سعودية، اسمها أشواق الأسمري، على 6 مليون مشاهدة، حيث تقوم بشرح مسائل الرياضيات في دقيقة ووفقا لما جاء في موقع "العربية"

وبحسب لقاء لها مع برناج "ياهلا" في قناة "روتانا خليجية"، قالت الأسمري إنها لجأت إلى تطبيق تيك توك لنشر فيدوهاتها لشرح مسائل مادة الرياضيات؛ لأنه منصة سريعة وتحتوي على أكبر عدد من الفئات.

وأوضحت أن الناس انبهرت بما تقدمه، وأن نحو 6 ملايين شخص شاهدوا فيديوهاتها سواء بالمملكة أو خارج المملكة.

وروت المعلمة ، قصة تبسيط مسائل الرياضيات في فيديوهات لا تتعدى دقيقة، مؤكدة أنها بدأت معها منذ أيام الجامعة، وأن فكرة تأسيس أكاديمية "علِّم" بدأت معها قبل التخرج، وأنها تحضر لإطلاق منصة جديدة قريبًا.

وقالت الأسمري إنها كانت تشرح لزميلاتها أثناء الجامعة المسائل ، وذات يوم حدث لها ظرف طارئ فأرسلت لزميلاتها شرحًا بالفيديو عبر "واتساب"، واكتشفت أن الدفعات التالية تطلب هذه الفيديوهات للاستفادة منها.

وتمنت المعلمة السعودية أن تصبح الأكاديمية التي أسستها معترفا بها في إحدى الجامعات السعودية، مشيرة إلى أن الأكاديمية عبارة عن فيديوهات لشرح الرياضيات، وهي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا