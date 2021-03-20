يحتوي على بيض الذباب... أخطر أنواع الجبن في العالم (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - ينتج الرعاة في جزيرة سردينيا الإيطالية جبن "كاسو مارزو" والذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأخطر نوع جبن في العالم ووفقا لما ذكر في موقع "العربية"

وقالت شبكة "سي إن إن" إن هذا الجبن يحتوي على يرقات ذباب حية، حيث يضع ذباب يدعى "بيوفيلا كاسي" بيضه في شقوق تتشكل في الجبن. وبعد ولادة اليرقات، تشق طريقها للداخل وتقوم بعملية هضم البروتينات لتحويل المنتج إلى جبن ذي قوام سائل وناعم.

ويعمد بعض السكان المحليين إلى تدوير الجبن من خلال جهاز معين لدمج اليرقات مع الجبن، وبهذا يكتشب الجبن نكهة "كاسو مارزو" المميزة بقوتها، إذ يمكن أن يستمر مذاقها في الفم لساعات.

ويقول البعض إن هذا الجبن قد يكون خطيرا على صحة الإنسان، حيث يمكن أن تتسبب اليرقات بلدغات وثقوب دقيقة في الأمعاء، ورغم أن هذا الجبن ممنوع تجاريا، إلا أن سكان سردينيا يتناولونه منذ قرون عدة.

يقول باولو سوليناس، 29 عاما، من سكان سردينيا، إن اليرقات هي سر صنعة هذا الجبن، مشيرا إلى أن بعض سكان سردينيا يتذمرون من فكرة جبن "كاسو مارزو"، لكن في المقابل هناك الكثيرين ممن يحبون نكهته القوية.

تم تسجيل "كاسو مارزو" كمنتج تقليدي لجزيرة سردينيا، وبالتالي فهو محمي محليا، ومع ذلك، فقد اعتبرته الحكومة الإيطالية غير قانوني منذ عام 1962 بسبب الضوابط التي تحظر استهلاك الأطعمة المصابة بالطفيليات.

وأولئك الذين يبيعون الجبن يمكن أن يواجهوا غرامات عالية تصل إلى 50 ألف يورو (نحو 60 ألف دولار)، لكن سكان سردينيا يسخرون من هذا الحظر المرتبط بجبنهم المفضل.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ أخيرا في دراسة فكرة تناول اليرقات بفضل مفهوم الغذاء الجديد، حيث يقوم البعض بتربية الحشرات بهدف استهلاكها. وتظهر الأبحاث أن استهلاكها يمكن أن يساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بتربية الحيوانات ويساهم في التخفيف من أزمة المناخ.