احذر حموضة الفم خطر قد يهدد الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن أطباء بريطانيون، أن الشعور بمذاق حامضي في الفم قد يكون علامة على نوبة قلبية ووفقا لما ذكر في موقع "العربية"

وتشير Express، استنادا إلى بيانات الأطباء البريطانيين، بأن عسر الهضم دون تجشؤ والحموضة والغثيان أو التقيؤ، هي علامات تشير إلى خطر يهدد الحياة. وتضيف، كما يجب الانتباه إلى التعرق من دون مبرر والأرق والإرهاق.

ويؤكد الخبراء، على أن هذه الأعراض يمكن أن تستمر عدة أيام، أو قد تظهر فجأة. وينصحون بضرورة الانتباه لها واستشارة الطبيب فورا .

وقد أعلن سابقا، أن القلق والهلع، يمكن أن يكونا علامة تحذر من نوبة قلبية. ووفقا للخبراءـ غالبًا ما يخلط الناس بين هذه العلامات ونوبات الهلع. وذلك لأن العديد من علامات هذه الحالة تشبه أعراض النوبة القلبية.

والنوبة القلبية، هي حالة مرضية خطيرة ناتجة عن نقص حاد في كمية الدم التي تصل إلى عضلة القلب بسبب خثرة أوتشنج في منطقة تصلب الشرايين المغذية للقلب، ما يؤدي إلى نقص التروية وموت جزء منها.