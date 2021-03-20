طريقة عمل صوص الفانيلا في المنزل

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القاهرة - سمر حسين - قدمت الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل صوص الفانيلا، من خلال برنامجها «حلو وحادق»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.
مكونات صوص الفانيلا
- 2 كوب كريمة لباني
- 3 معلقة سكر كبيرة
- معلقة كبيرة زبدة
- عود فانيلا أو فانيلا سائلة
- معلقة صغيرة نشا
طريقة عمل صوص الفانيلا
- سخني الكريمة على النار ثم افتحي عود الفانيلا ثم اخرجي كل حبيبات الفانيلا الإصلية التي توجد بداخله وضيفيها.
- تقلب جيدا حتى تخرج كل النكهة من عود الفانيلا، وإذا كانت غير متوفرة فيمكن استبدالها بالفانيلا السائلة.
- ضيفي الزبدة واتركيها حتى تذوب، ثم ضيفي السكر ومعلقة صغيرة من النشا وقلبيهم جيدا، حتى يتماسك القوام قليلا، ويصبح جاهزا للتناول.