طريقة عمل صوص الفانيلا في المنزل

القاهرة - سمر حسين - قدمت الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل صوص الفانيلا، من خلال برنامجها «حلو وحادق»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مكونات صوص الفانيلا

- 2 كوب كريمة لباني

- 3 معلقة سكر كبيرة

- معلقة كبيرة زبدة

- عود فانيلا أو فانيلا سائلة

- معلقة صغيرة نشا

طريقة عمل صوص الفانيلا

- سخني الكريمة على النار ثم افتحي عود الفانيلا ثم اخرجي كل حبيبات الفانيلا الإصلية التي توجد بداخله وضيفيها.

- تقلب جيدا حتى تخرج كل النكهة من عود الفانيلا، وإذا كانت غير متوفرة فيمكن استبدالها بالفانيلا السائلة.

- ضيفي الزبدة واتركيها حتى تذوب، ثم ضيفي السكر ومعلقة صغيرة من النشا وقلبيهم جيدا، حتى يتماسك القوام قليلا، ويصبح جاهزا للتناول.