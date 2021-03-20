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طريقة عمل صوص الفانيلا في المنزل

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القاهرة - سمر حسين - قدمت الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل صوص الفانيلا، من خلال برنامجها «حلو وحادق»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مكونات صوص الفانيلا

- 2 كوب كريمة لباني

- 3 معلقة سكر كبيرة

- معلقة كبيرة زبدة

- عود فانيلا أو فانيلا سائلة

- معلقة صغيرة نشا

طريقة عمل صوص الفانيلا

- سخني الكريمة على النار ثم افتحي عود الفانيلا ثم اخرجي كل حبيبات الفانيلا الإصلية التي توجد بداخله وضيفيها.

- تقلب جيدا حتى تخرج كل النكهة من عود الفانيلا، وإذا كانت غير متوفرة فيمكن استبدالها بالفانيلا السائلة.

- ضيفي الزبدة واتركيها حتى تذوب، ثم ضيفي السكر ومعلقة صغيرة من النشا وقلبيهم جيدا، حتى يتماسك القوام قليلا، ويصبح جاهزا للتناول.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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