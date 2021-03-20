توقعات الأبراج اليوم 20-3-2021: تحذير لـ القوس.. ونصيحة لـ الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل

لقد كنت تعمل بجد خلال الأسابيع القليلة الماضية، من المنطقي أن يتمرد جسدك في النهاية، فاعتبر اليوم يوم للراحة والاسترخاء.

برج الثور

انتبه اليوم، قد يكون هناك بعض السلوك غير الأخلاقي يحدث في العمل، يؤدي إلى بعض الغضب المدفون لفترة طويلة، قد تجد صعوبة في السيطرة على مشاعرك، لكنك تحتاج إلى ذلك.

برج الجوزاء

تحقق جيدًا من أي معلومات تأتي في طريقك اليوم، هناك خداع لذا ابحث قبل أن تحكم.

برج السرطان

تحقق مرة أخرى من الشخصيات المهمة التي تشاركك العمل، أنت الوحيد الذي يمكنك الوثوق به للعمل، فحان الوقت لتضع عقلك في الاستخدام والعمل نيابة عنك.

برج الأسد

لن تشعر بأنك اجتماعي بشكل خاص اليوم، ستكون أسعد في المنزل بقراءة كتاب جيد ووجبتك المفضلة، وتجنب عدم الاتصال بالعالم الخارجي

برج العذراء

لا يمكنك التخلص من الشعور بأن شخصًا ما يكذب عليك، أنت صانع سلام بطبيعتك، لذا عليك قمع شكوكك.

برج الميزان

قد تشعر اليوم بالإرهاق من ذكريات حادثة مؤلم حدث لك بشكل خاص.

برج العقرب

يمكن لزملاء العمل محاولة التلاعب بالمواقف والاستفادة من المعلومات المسجلة لاستخدامها لمصلحتهم الخاصة.

برج القوس

لا تثق في الآخرين اليوم، ولا حتى الأشخاص الذين تعتبرهم أصدقائك، خاصة في مجال العمل.

برج الجدي

لا تثق في أي شيء عندما الأمر يتعلق بالمال أو العقود اليوم، هذا ليس يومًا جيدًا لإبرام أي نوع من العقود.

برج الدلو

الجو مهيأ للمعلومات المضللة وسوء الفهم، ستتم خدمتك جيدًا اليوم إذا حافظت على نفسك وقمت بعملك بعناية ومنهجية.

برج الحوت

ثق بغرائزك فيما يتعلق بأي شخص تقابله اليوم، يوجد أشخاص غير أخلاقيين حولك، وقد يدخل أحدهم دائرتك.