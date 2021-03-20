ألوان طلاء مخملية موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 مارس 2021 01:37 صباحاً - الوصف: طلاء الأظافر المخملي موضة جديدة لعام 2021، بعد سنوات من الركود حيث كان المانكير المميز معقد التنفيذ ويستغرق وضعه ساعات في صالون التجميل، تعرفي على الموضة الجديدة التي لا تحتاج لتركيب أظافر صناعية لتنفيذها، وكيفية تطبيقها في المنزل، وأدوات تطبيقها لنتائج مثالية، واختاري منها ما يناسب طول ورسمة أظافرك.

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المانكير المخملي الشبيه بخامة القطيفة، موضة طلاء الأظافر لعام 2021، شكل جديد يكسر المألوف لسنوات طويلة، ولا يحتاج لساعات في الصالون للحصول عليه، تعرفي إلى ألوانه المناسبة للون بشرتك وشكل أظافرك.



للأظافر القصيرة:

الصورة من انستغرام



أول موضات المانكير التي يمكنك تطبيقها على أظافر مقصوصة حديثاً، ولا يزال يبدو أنيقاً وآخذاً للنظر على يديك، ولا تحتاجين لتركيب الأظافر لتكملي إطلالتك الساحرة.

استعملي الألوان الداكنة مع أظافرك القصيرة، وتجنبي ألوان النيود والقريبة لدرجة البشرة، لكي تظهر نتيجة الطلاء على أظافرك.

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للحفلات:

الصورة من انستغرام



لسنوات طويلة استعملنا فيها ألوان النيود والباستيل والدرجات الجريئة من الأحمر ودرجات الأزرق والأسود لإطلالة كاجوال، ولكن أخيراً عادت الألوان اللامعة من الفضي والذهبي والرصاصي، والتي تعتمد بشكل خاص على ألوان الطلاء المخملي، والتي أعادت الألوان اللامعة للموضة مرة أخرى.



تقليم الأظافر بشكل مستدير:

تقليم الأظافر بشكل مستدير- الصورة من انستغرام



موضة أخرى تعود للسطح مع ألوان طلاء الأظافر المخملية، والتي لا تحتاجين لتركيب أظافر لتستعمليها، وهي تدوير الأظافر على طريقة التسعينات، وهي موضة تعود للسطح، بعد فترة طويلة من سيطرة الأظافر المدببة، والأظافر المربعة التي لا تبطل موضتها، ويعتبر تدوير الأظافر موضة كلاسيكية لا تحتاج لأظافر طويلة لتطبيقها.

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خطوات تطبيق الطلاء المخملي باستعمال أي لون لديك:

قومي بخطوات وضع المانكير المعتادة لديك، وقرب أن يجف اللون، استعملي بودرة أظافر تباع منفصلة، طبقيها باستخدام فرشاة.

بعد تطبيقها على الأظافر استعملي طلاء مخصصاً لإعطاء شكل مطفيّ غير لامع لأظافرك، ويسمى "matte finish"، تصنع كل ماركة طلاء أظافر نسختها الخاصة منه.

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قواعد تطبيق مانكير يدوم طويلاً:

نظفي الأظافر بمسحة خل على قطنة قبل أن تطليها، مما يطيل الطلاء على أظافرك.

ضعي طبقة شفافة أولاً من الطلاء، لتحافظي على لون الأظافر الحقيقي.

اتركي دائماً وقتاً للأظافر كي تجف تماماً بين كل طبقة تضعينها.

نبدأ تلوين الأظافر من المنتصف أسفل الظافر ثم ننطلق لأعلى.

لا تستعملي فرشاة الطلاء وهي مليئة بالكامل، امسحي نصفها في فوهة العلبة أولاً لتتجنبي التكتلات.

طبقي الطلاء على طبقتين بينهما فاصل من الوقت، لتحصلي على اللون الصحيح.

تأكدي من وصول الفرشاة بالطلاء على حافة الأظافر لتصنعي طبقة حماية من تقشر الطلاء.

أخيراً ضعي طبقة شفافة أخيرة تحمي الطلاء من التقشر.

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