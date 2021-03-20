إلهام شاهين تكشف سر عدم زواجها لمدة 24 عاما: «الرجالة بتخاف مني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن زيجتها من رجل الأعمال اللبناني، عزت قدورة، كانت حينها العصمة في يدها، كما كان الأمر نفسه في زيجتها الأخرى، معلقة «الإثنين كانوا محترمين جدا، وحبتهم وعيشت معاهم وقت حلو وليهم كل الاحترام، وكنت أتمنى إني متكلمش عنهم، بس ده هيكون في أرشيفي ومقدرش أنكره، وأنا مسمحاهم وتعبتهم في كل حاجة، الجنان بتاعي لا يحتمل».

وأضافت «شاهين»، خلال استضافتها ببرنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية «DMC»، أنها لم تتزوج من بعد آخر زواج لها، وهي فترة طالت لـ24 سنة: «الرجالة بتخاف مني، وأنا اتعودت أعيش كده وأنا ست قوية وأواجه ومش بافوت، وحبيت في فترة ولكن ماتجوزتش في السر».

وأوضحت أنها لم تشعر أبدا أنها كانت تريد بأن تعيش مثلها كأي سيدة مع رجل للنهاية، لافتة إلى أنها تحب أحد الأشخاص وكتبت اسمه بالحبر السري ورفضت الإفصاح عن اسمه: «علشانه هو مش علشاني أنا».

وأكدت أنها ترى بأن نصفها أنثى ونصفها الآخر رجل، ولا تحتاج للرجل، حيث إنها ترى أن الأنوثة لا تُستخدم: «مهمتها ولا حاجة، وده ممكن أستخدمها لما أكون مع زوج ودي حاجة صغيرة أوي في حياتي، ومش محتاجة راجل وعمري في حياتي ما اعتمدت على راجل».

ووجهت نصيحة للسيدات بأن يعتمدن على أنفسهن بشكل أساسي ورسمي، وعدم الاعتماد على الذكور، حيث إن ذلك سيساعدهن على تجاوز الكثير من الاحتياجات: «بيكونوا في احتياج ليهم فبيخسروا».