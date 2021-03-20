صورة نادرة للفنانة سلمى أبو ضيف في مرحلة الطفولة: «ماتغيرتش كتير»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، شاركت الفنانة وعارضة الأزياء سلمى أبو ضيف، صورة نادرة لها خلال مرحلة الطفولة.

سلمى أبو ضيف خلال طفولتها

وظهرت سلمى أبو ضيف، بملابس حمراء اللون، تميزت بأنها فضفاضة وغير منقوشة، مع شعر مرفوع بـ«توكة» باللون الأحمر، مع ارتداء حلق ذهبي متوسط الحجم، معلقة على صورتها باللغة الإنجليزية قائلة: «لم أتغير كثيرا منذ طفولتي حتى الآن».

وحرصت الفنانة الشابة على إغلاق التعليقات أو المراسلة على صورتها في مرحلة الطفولة المنشورة من خلال خاصية القصص المصورة.

تفاصيل عيد ميلاد سلمى أبو ضيف

ومنذ عدة أسابيع، أثارت الفنانة سلمى أبو ضيف، حالة واسعة من الجدل، خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ28، بحضور مجموعة كبير من الفنانين من بينهم مغني الراب «ويجز»، وشارك سلمى أبو ضيف، الرقص على أغنية «سالكة»، التي يؤديها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وتضمن الحفل ظهور كعكة عيد الميلاد، التي صُنعت باللون الأخضر، على شكل فيروس كورونا المستجد، كما ارتدت سلمى أبو ضيف، فستانًا قصير بحمالات حمراء اللون، واعتمدت على ترك شعرها منسدلًا على كتفها، ولم تظهر في الحفل بكمامة طبية بالرغم من إصابتها بفيروس كورونا.

وعلقت سلمى على مقاطع الفيديو والصور التي شاركتها من الحفل، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» قائلة: «شكرًا جزيلا لمشاركتكم معي عيد ميلادي الثامن والعشرين، أشعر أنني محبوبة جدًا بسببكم، أدخلتم السعادة والدفء لقلبي، الحمد لله على كل الحب».

وتابعت الفنانة: «أمنيتي في عيد ميلادي الـ28 إن الكورونا تخلص في أقرب وقت إن شاء الله».

وتعرضت سلمى أبو ضيف، إلى سيل من الانتقادات عقب مشاركتها لقطات من الاحتفال بعيد ميلادها، إذ كان من أبرزها: «إيه اللي بتعمليه ده»، «الناس بتموت من الفيروس، ودي عاملاه كيكه»، «فين نقيب الفنانين»، «دي المفروض تتوقف حالا»، «أنا عمي اللي رباني مات بكورونا والعيلة دي بتحتفل»، «تورتة كورونا حرام عليكي».