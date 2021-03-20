بدون مكياج.. أول ظهور لدينا الشربيني عقب الاحتفال بعيد ميلادها «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عقب احتفالها بعيد ميلادها، ومشاركة جمهورها الاحتفال عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عادت الفنانة دينا الشربيني، لممارسة الرياضة مجددا، في أول ظهور لها عقب عيد ميلادها.

دينا الشربيني في الجيم

وأطلت دينا الشربيني، ببنطال رياضي ضيق قاتم اللون، مع تيشرت رمادي بدون أكمام، مع ظهورها بدون «ميكاب»، خلال ممارستها مجموعة من الألعاب الرياضية ورفعها لأوزان، تحت إشراف مدربتها سالي.

وسرعان ما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تلك اللقطات، التي حققت تفاعلا كبير بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «جميلة وقوية يا دينا»، و«الرياضة هى أحسن حاجة وخليكي تعملي موف أون»، و«برافو عليكي إنتي بتعملي كل التدريبات الصعبة دي».

احتفال دينا الشربيني بعيد ميلادها

وكانت نور، ابنة الفنان عمرو دياب، وشيرين رضا، احتفلت بعيد ميلاد الفنانة دينا الشربيني، بالرغم من انفصال والدها عن الشربيني، منذ عدة أشهر بعد قصة حب دامت لنحو ثلاث سنوات، حيث شاركت «نور» ابنة الهضبة، صورة للفنانة، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مرفقة بها أغنية لعيد الميلاد، ومدونة: «كل سنة وإنتي طيبة يا دندونة وعقبال مليون سنة».

ومنذ أيام، نشرت الفنانة دينا الشربيني، عن مجموعة من الهدايا التي تلقتها قبيل الاحتفال بعيد ميلادها بيومين، على الرغم من إرسال الهضبة عمرو دياب، العديد من زجاجات العطر من مجموعته الجديدة التي تحمل اسمه لبعض العاملين بمسلسلها المنتظر «قصر النيل».

ومؤخرا كشفت مصادر لـ«هُن»، أن الفنان عمرو دياب، كان قد أرسل عطره الجديد إلى عدد من فريق عمل مسلسل دينا الشربيني الجديد، المقرر عرضه في رمضان، وعلى رأسهم مخرج العمل ومدير التصوير، على الرغم من عدم وجود صداقة قوية بينهما: «الهضبة عارفهم كويس، وقابلهم كتير، بس هما مش أصحابه القريبين».