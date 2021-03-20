إلهام شاهين عن طلاقها من عادل حسني: بسبب الكذب و«كنت هتشوه بماء النار»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها عندما تزوجت الدكتور عادل حسني، «عشان كان حبيب» وكمان رجل أعمال ولديه شركة سياحة، وبعد عامين من الزواج قال لها أحدهم إنه ينتج أعمالا فنية، ولكنها كذبته، وعندما سألته نفى ذلك: «في الآخر قالي أنا مش بنتج، ولكن حد من زمايلي طلب مني أنتج علشان أزمة مالية وهو فيلم واحد وخلاص، وهو كان عايزني أبعد عن الوسط وأقعد في البيت وأجيب عيال.. هو أكتر حد حبني في حياتي، لكن أنا مش بنفس القدر».

إلهام شاهين: أحد الصحفيين فضحه أمامي صدفة

وأضافت «شاهين»، خلال استضافتها ببرنامج «السيرة» والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وفي المرة الثانية كان يقوم بإنتاج فيلم جديد للفنانة «سهير رمزي» للمرة الثانية، وكان سرا، ولكن أحد الصحفيين فضحه أمامها صدفة: «جه يخرج من أوضة سهير رمزي لقاني في وشه، وساعتها قالي أنا كداب، قولتله أنا عايزه اتطلق، وكذبه عليا سبب الطلاق، سهير ملهاش دخل».

قالي مش أنا اللي عملت كده وصدقته واتصالحنا

وأوضحت أنه وبعد طلاقهما وكانت العصمة في يدها قام بتأجير أحد الأشخاص من أجل سكب «مياه نار» عليها لتشويهها، وذلك لأنها لم توافق على العودة إليه: «اعتبر دي إهانة للرجولة لأني ماستأذنتهوش، وكان موضوع تافه جدا، وبعد كده قالي إنه مش هو اللي عمل كده واتصالحنا وأنا صدقته، وممكن يكون حد من أهلة مش هو، وزواجنا كان في السر».