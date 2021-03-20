بعد إصابتها بكورونا.. من هي «نور» شقيقة هنا الزاهد التي يتابعها نصف مليون شخص؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد إصابتها منذ يومين بفيروس كورونا المستجد، أعلنت الفنانة هنا الزاهد، إصابة شقيقتها الصغرى «نور» أيضا بالفيروس، حيث دونت «هنا»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نور الزاهد نتيجة تحليل كوفيد 19 إيجابي»، وأضافت في منشور آخر: «أي حد شافني أو اتعامل معايا ياريت يحلل ويطمن على نفسه».

معلومات عن شقيقة هنا الزاهد بعد إصابتها بكورونا

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن «نور» شقيقة هنا الزاهد، من خلال صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور «إنستجرام».

- من مواليد فبراير عام 2001، أي تبلغ من العمر 20 عاما.

- تصغر شقيقتها «هنا» بـ7 سنوات.

- تهتم بالأزياء والموضة.

- تحرص على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور ولقطات من حياتها اليومية.

- يتابعها عبر حسابها بموقع «إنستجرام» أكثر من نصف مليون متابع.

معلومات عن هنا الزاهد بعد إصابتها بكورونا

وهنا الزاهد، من مواليد 5 يناير عام 1994، أي تبلغ من العمر 27 عاما، جاء ظهورها للمرة الأولى على الشاشة الكبيرة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم «المشخصاتي»، وكانت مع الفنان الراحل طلعت زكريا.

وشاركت «هنا» بعد ذلك في مسلسل «يوميات ونيس»، لعام 2009، وأدت من خلاله دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا، كما شاركت في مسلسل «فرق توقيت» في 2014، مع الفنان تامر حسني، وبرز نجمها بعدها، حيث شاركت في الكثير من الأعمال أبرزها مسلسل «مأمون وشركاه»، مع الفنان عادل إمام.

لقاؤها بالفنان أحمد فهمي وزواجهما

وفي حفل زفاف أسطوري، احتفلت هنا الزاهد بزواجها من الفنان أحمد فهمي، في سبتمبر من العام الماضي، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

وكانت «هنا» التقت الفنان أحمد فهمي مصادفة للمرة الأولى، خلال العرض الخاص لفيلم «حرب كرموز»، ومن ثم قابلته مرة أخرى في أحد المطاعم لتتوطد علاقتهما في فترة قصيرة لم تتجاوز الـ30 يومًا، وفي حفل عائلي اقتصر على المقربين، جرت خطبة الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي، وكان ذلك في شهر أغسطس لعام 2018.