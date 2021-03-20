قبل أن تسجن أمها.. 10 صور نادرة جمعت حلا الترك ووالدتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«شكرًا يا بنتي على هدية عيد الأم».. كانت هذه كلمات منى السابر، لابنتها، الفنانة الشابة حلا الترك، بعدما حصلت الأخيرة على حكم بالسجن لوالدتها لمدة عام، حيث اتهمتها بالحصول على مبلغ 200 ألف دينار بحريني منها، ولم ترده إليها.

وسرعان ما تصدرت حلا مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقدها كثيرون بما فعلته مع والدتها، وتسببها في سجنها.

10 صور جمعت بين حلا الترك ووالدتها

ويرصد «هن» صور نادرة جمعت بين الثنائي، قبل حبس الأم، حيث جمعتهمن العديد من اللقطات الممزوجة بالحب والعاطفة، قبل أن تتحول إلى حياتهن إلى أزمات، انتهت بحبس الإبنة لوالدتها.

والدة حلا الترك تنهار بعد حكم السجن

وظهرت منى السابر، في مقطع فيديو وهي باكية في فيديو بث مباشر، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «كنت بتمنى على بنتي تقف وقفة حق، وباقولها شكرا حلا على الهدية اللي أهديتني إياها بعيد الأم، وبكرة بس بتتزوجي وبصير عندك ولاد بتعرفي شو قيمة الأم، بقلك يا حلا شكرا كتير».

وأضافت: «طبعا أنا صدر حكم أول واستأنفت، واليوم صدر نفس الحكم في الاستئناف، ما تغير ولا شي من الحكم، وطبعا بدو وقت حتى نقدم للمحكمة أحكام بديلة لأنو أنا حاضنة وأنا عندي ولد، لأن الحكم صدر سنة نفس الحكم الأولاني مع التنفيذ وهناخد إجراءات تاخد وقت».

وتابعت منى السابر: «إنشاء الله خير وأنا ما كنت عم بحكي هالفترة لإني بانتظار صدور الحكم».

حلا الترك ترفع قضية ضد والدتها

وفي نهاية العام الماضي، أقامت الفنانة الشابة حلا الترك، الدعوى القضائية ضد والدتها، وعلقت والدتها على هذا الأمر، في تسجيل صوتي بثته لبرنامج «ET بالعربي».

وقالت منى السابر، إن ابنتها حلا «ضحية»، لم تقم بهذا الأمر من تلقاء نفسها بل شجعها من حولها، وطلبت من الجميع ألا يحكم على ابنتها لأنه لا يعرف الظروف التي تمر بها.

حلا الترك تطلب الحصانة

وعقب صدور حكم الحبس، طالبت الفنانة البحرينية حلا الترك، بالحصانة للحماية الشخصية، الأمر الذي صدم والدتها الفنانة منى السابر، التي عبرت عن صدمتها مما فعلته ابنتها.

من هي حلا الترك؟

وحلا الترك «19 عاما» مغنية وممثلة بحرينية، نالت شهرة واسعة منذ طفولتها حينما اشتركت وهي بالثامنة من عمرها في برنامج المسابقات الشهير «عرب جوت تالنت».